Puros amigos al Info-DF

1

Al parecer lo que menos importa a los políticos de la Ciudad de México es la transparencia, y lo dejan muy claro al tratar de elegir por cuotas y cuates a los integrantes del InfoDF. Pero antes que nada hay que aclarar que esta preferencia no es potestad única de los capitalinos, ya que el tema no es precisamente el que tiene más adeptos en los partidos políticos.



De acuerdo con la lista de los aspirantes a comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los perfiles que predominan son gente del propio instituto o que estuvieron en él y se fueron al INAI como parte del equipo de Oscar Guerra Ford, o los del Instituto Electoral de la Ciudad de México.



Y claro también se suman otros padrinazgos de los propios partidos.



El pleno del Info-DF estará integrado por 7 comisionados, porque así se estableció en la nueva ley de transparencia de la ciudad, aunque la Constitución diga que son 5. Así que los diputados de la ALDF mejor se van con la nueva ley que incrementa el número y es menos exigente.



La Comisión de Transparencia de la ALDF sacó una convocatoria en la madrugada del 21 de diciembre para que el 22 de diciembre, de 10 a 14 horas, se registraran los aspirantes; lo cual provocó fuertes cuestionamientos, por lo que el presidente Ernesto Sánchez tuvo que sacar una “fe de erratas” y amplió el plazo hasta el 12 de enero.



Después, con el pretexto de la falta de equidad de género, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa decidió sacar una tercera convocatoria y además organizar un foro, ayer y hoy, con organizaciones de la sociedad civil.



Es decir, en un mes cambiaron en tres ocasiones las reglas. ¡Si eso es transparencia, qué será la opacidad!



Si se revisa la lista de los inscritos, muchos son gente del INAI que pertenecen al equipo de Oscar Guerra, quien en 2015 utilizó la tarjeta American Express que le dio el INAI para realizar 94 pagos de asuntos personales, pero los ciudadanos no nos enteramos de en qué gasto, porque repuso los gastos; es decir, utilizó al instituto para financiarse y no hubo repercusiones.



Oscar Guerra presidió el Info-DF y se reeligió con el apoyo del gobierno de Marcelo Ebrard, brincó al INAI con el respaldo de Alejandro Encinas, como carta del PRD, y el apoyo de Arely Gómez; pero mandó a muchos de su equipo a buscar ser comisionados.



Los cercanos a Guerra y que serían suficientes para tener completo al pleno, son: Gabriela Montes, Carlos Mendiola, Arquímedes Martínez, Daniel Navarro, Juan José Rivera, Omar Cortés y Ricardo Chincoya.



El PRD apoya a Gustavo Figueroa, parte del equipo de Leonel Luna, presidente de la ALDF; Carlos Jiménez, yerno de Luis Serna e hijo de Manuel Jiménez y Vianey Lozano, que es de la Oficina de Información Pública de Sedeso, quien conoce bien el tema.



Entre los que apoya el PAN y son gente de Jorge Romero, coordinador en la ALDF, están: Daniela Ross Surgenor, esposa de Rafael Medina, uno de los detenidos en el Mundial de Brasil por participar en una riña, y Carlos Logero, gente de Ernesto Sánchez.



El PRI apoya a Alejandra Mendoza, quien es encargada de despacho de la Dirección Jurídica del Info-DF, y que muchos aseguran que le fue muy mal en la entrevista, y a René Muñoz. Ambos son gente del repudiado, pero siempre intocable para los priistas, Cuauhtémoc Gutiérrez.



Y como sucede en estas negociaciones se espera que la repartición del Pleno quede en 3 espacios para el PRD, 2 para el PAN y 2 para el PRI, pero esto puede provocar la presión de Morena y las organizaciones civiles.



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

Que se note quién manda

Ni siquiera sorprende

Gran reto del INE