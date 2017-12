Puebla, de los últimos lugares en desarrollo

1

Puebla, el tercer padrón electoral del país, es una de las elecciones más difíciles para el tricolor, ya que desde que ganó Rafael Moreno Valle por el PAN ha mantenido la fuerza en la entidad, y su esposa Martha Erika Alonso será la candidata de por México al Frente.



El PRI tiene siete precandidatos: Enrique Doger Guerrero; Luis Godina, vocal de FOVISSSTE; el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós; el excandidato en 2010, Javier López Zavala; el delegado de la Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet; así como los senadores Lucero Saldaña Pérez y Ricardo Urzúa Rivera.



Y deberá elegir a su mejor propuesta para enfrentar a la esposa del exgobernador, quien contará con todo el apoyo del actual mandatario, José Antonio Gali Fayad.



De acuerdo con el libro Pensar Puebla, escrito por Luis Antonio Godina, en menos de catorce años el estado tendrá más de medio millón de habitantes nuevos que requerirán de educación, salud e infraestructura.



Esta economía es la novena del país, pero en tasa de crecimiento ocupa el lugar 20 y en PIB per cápita baja hasta el lugar 28 a nivel nacional, lo que la ubica en 40 por ciento menos del promedio.



En cuanto a los índices de pobreza, en 2014 ocupaba el lugar 29 en la escala nacional, con 5.2 millones de poblanos al menos con una carencia social y 1.9 millones con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.



Godina Herrera asegura que la situación de la entidad es dramática, ya que en el último cuarto de siglo Puebla se ha mantenido entre las cinco entidades con mayor rezago social del país.



Después de analizar los últimos gobiernos en la entidad, Godina Herrera considera que el estado está lejos de lograr los objetivos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2030.



El principal, que es poner fin a la pobreza, está muy lejos de alcanzarse, ya que según cifras del Coneval 16.2 por ciento de la población vive en pobreza extrema, lo cual equivale a 991 mil 300 personas.



El segundo objetivo es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, y la carencia por acceso a la alimentación alcanza a 23.9 por ciento de la población.



Respecto a una vida sana, Godina Herrera explica que se reportaron 32.3 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos y que el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es de 18.9 por ciento, cifra que se debe reducir de inmediato.



Mientras que en el ramo de la educación el porcentaje de personas de 15 años y más con rezago asciende a 38.5 por ciento -de acuerdo con cifras del Inegi- y 6.8 por ciento de la población mayor a 15 años es analfabeta.



También se debe lograr el acceso universal a agua potable, ya que en 2014 el 17.13 por ciento de las viviendas no contaba con este servicio y 9.8 por ciento no cuenta con drenaje.



En cuanto al objetivo de reducir la desigualdad, el vocal del FOVISSSTE señala en su libro que la diferencia de ingreso en la entidad entre el 10 por ciento más rico de la población es de 1.24, lo cual la ubica en séptimo lugar entre los estados con mayor desigualdad.



Es así que gobernar Puebla es estar al frente de una de las entidades con mayor pobreza y rezago social del país, en la cual ni los gobiernos priistas ni los panistas han dado una respuesta satisfactoria a la población.



En la elección del próximo año, además de la esposa del exgobernador, el PRI tendrá que enfrentarse al senador Miguel Barbosa, quien será el candidato de Morena, quien hasta ahora sólo ha sido diputado y senador de representación nacional, por lo que no ha ganado una elección.



