PT-Morena revienta sesión con argumento del “fraude”

Parecería que al bloque PT-Morena en el Senado no le interesa contar con un fiscal electoral para los comicios de 2018. Con la bandera de que la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE “está amañada” y no garantiza la imparcialidad de ese organismo, los senadores de los partidos de AMLO y Alberto Anaya le aplicaron una zancadilla a este proceso y reventaron la sesión de ayer. Ahora los tiempos se tendrán que mover, ya que el lunes iniciaba la inscripción de los aspirantes a ocupar ese cargo. Manuel Bartlett, coordinador de la bancada, argumentó que este procedimiento “es el primer paso para el fraude electoral del próximo año”.



Atacan al Frente en San Lázaro



Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Morena se fue con todo en contra del Frente Ciudadano por México, del PAN, PRD y MC. En pleno debate del Presupuesto de 2018, el legislador morenista de Puebla, Rodrigo Abdalá, criticó que, con sus propiedades en Miami, las mansiones en Las Lomas, en Querétaro, y lo que se acumule, se deberían llamar el “Frente Inmobiliario por México”. Sus dirigentes no representan a los ciudadanos, sino a los nuevos ricos del país, dijo.



Beto Anaya acusa



En su insistencia de que las denuncias de desvío en su contra son una “campaña de lodo”, el sempiterno líder del PT, Alberto Anaya, salió ahora con que han presionado a su partido para que abandone su alianza con Andrés Manuel López Obrador y se una al Frente Ciudadano por México. Aseveró que hasta dinero les han ofrecido para llevar a cabo su “operación política” y le prometieron que, si se cambian al FCM, la presión cesaría. Sólo que hay un detalle, no dio un solo nombre y no presentó una sola prueba de sus dichos. Y las pruebas de la red de desvío que involucran al PT ahí están, las presentó la PGR…



AMLO, Monreal y el “me voy pero no me voy”



Andrés Manuel López Obrador ya celebró que, según aseguró, Ricardo Monreal haya tomado la decisión de no irse al Frente y quedarse en Morena. “Hay algunos políticos del Frente que son como zopilotes y estaban tentando, sonsacando a Monreal Ávila, una persona buena, de buen corazón”. Sin embargo, el jefe delegacional de Cuauhtémoc parece que no está tan seguro… Al menos así lo dejó ver ayer cuando sostuvo: “Voy a seguir escuchando con atención y con respeto propuestas, porque no se puede responder antes de oír”. Lo cierto es que hasta ahora, el tabasqueño no ha podido, o no ha querido, reunirse con Monreal.



Una buena, en Metepec



En el contexto actual, en el que “la nota” es el desvío, el desfalco y el quebranto en las arcas públicas, hay noticias positivas que sobresalen. La buena corresponde a Metepec, que no sólo no es objeto de denuncias, sino que recibió el premio por su buen manejo de la Hacienda pública. El comité dictaminador –integrado por 14 instancias académicas y estatales del Edomex– concedió el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 2017 “José María Morelos y Pavón” al ayuntamiento encabezado por David López Cárdenas.



