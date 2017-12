Pronósticos para la economía mexicana en 2018

1

Nuestro escenario básico contempla los siguientes supuestos:



a) Un crecimiento de la economía de Estados Unidos (EU).



b) La negociación del TLCAN es exitosa. No descartamos que el presidente Trump solicite la salida de EU en el primer semestre, pero el Congreso decidirá quedarse.



c) La reforma fiscal de Trump obliga a la SHCP a expedir un decreto con una serie de incentivos fiscales para el primer semestre. Además, prevemos que en el cuarto trimestre se realice en México una reforma fiscal para hacer más competitivo el régimen impositivo.



d) En el escenario electoral asumimos que gana la coalición del PRI o la del PAN–PRD, ambos con pocas posibilidades de obtener control en el Congreso, lo que obligará al ganador a efectuar una alianza legislativa.



Los cinco principales 'cisnes negros' para la economía mexicana:



1. El presidente Trump anuncia su intención de que EU salga del TLCAN y el Congreso norteamericano lo aprueba. Se habla de entablar un acuerdo bilateral, pero las negociaciones pudieran tardar más de dos años. El comercio se basa entonces en las reglas de la OMC, en donde el estatus de nación más favorecida permite que nuestras exportaciones paguen un arancel promedio de 3.0 por ciento, pero las inversiones al país se detienen por la reforma fiscal de EU y la falta de certidumbre jurídica para el comercio entre las dos naciones.



2. Morena gana las elecciones presidenciales con pocas sillas en el Congreso, y desde el primer mes en el mando se empiezan a observar choques. Durante el segundo semestre los mercados acentúan la volatilidad. El tipo de cambio se mantiene arriba de 20 pesos, y la inflación ha estado aumentando. Banco de México anuncia dos incrementos de tasas de 50 puntos base, para llevarla a 8.50 por ciento.



3. Un fuerte sismo o varios huracanes afectan severamente la actividad económica y la inflación, motivando incrementos adicionales en la tasa de referencia de Banxico.



4. La iniciativa de reforma fiscal que lanzó la SHCP para hacer más competitivo el esquema fiscal frente al de EU fracasa en el Congreso, dejando a México con un esquema fiscal descompetitivo y una caída en la inversión.



5. La ola de violencia va en ascenso y se sale de control en varias ciudades afectando severamente a la actividad económica.



Los 10 principales pronósticos de la economía mexicana en 2018:



1. El crecimiento del PIB se ubicará en 2.3 por ciento anual. Prevemos un primer semestre con mucha volatilidad en los mercados financieros, y con un crecimiento pobre, pero un segundo semestre con menor incertidumbre y menor volatilidad.



2. La inflación tenderá a bajar. Nuestra estimación es que la inflación se reduzca desde el 6.70 por ciento de 2017 hasta 3.80 por ciento para el cierre del año, siempre y cuando no sucedan nuevos choques de oferta.



3. Prevemos que el tipo de cambio permanezca muy presionado en la primera mitad del año, como efecto de la posible salida de EU del TLCAN, la reforma fiscal en EU y la incertidumbre política. Para el segundo semestre el peso se fortalecería hacia 18.90 pesos por dólar.



4. Prevemos que el Banco de México anuncie un nuevo incremento de su tasa de referencia en marzo, a 7.50 por ciento anual. Posteriormente, si los resultados electorales son favorables, la amenaza sobre el TLCAN desaparece y se empieza a ver una posible reforma fiscal, la tasa de Banxico podría estabilizarse y aumentar otros 25 puntos base en diciembre, para ir a 7.75 por ciento.



5. En cuanto a las remesas familiares, estimamos un flujo ligeramente por debajo del reportado en 2017, que rozó 27 mil millones de dólares.



6. Para la inversión extranjera directa estamos previendo un flujo de 18 mil 650 millones de dólares, lo que representa una reducción respecto a años anteriores, motivada por la reducción de impuestos en EU.



7. Las reservas internacionales subirán ligeramente, sobre todo en el segundo semestre, ante una menor incertidumbre sobre el TLCAN, los resultados electorales y la expectativa de una reforma fiscal en México. Estimamos que al cierre del año las reservas terminen en 180 mil 570 millones de dólares.



8. Para 2018 esperamos que el flujo de las remesas familiares permanezca elevado, con una ligera disminución respecto a 2017, situándose en 26 mil 472 millones de dólares.



9. Para la tasa de desempleo prevemos una primera mitad de 2018 con mayor desempleo, que reflejaría la incertidumbre económica y política, pero con una recuperación en la segunda mitad, que llevaría a la tasa de desempleo a 3.8 por ciento.



10. En consumo e inversión durante el primer semestre podríamos ver un mercado interno en desaceleración y una inversión nula, pero en la segunda parte del año prevemos una recuperación. Para todo el año prevemos un consumo creciendo 3.2 por ciento y el gasto de inversión subiendo 1.5 por ciento anual.



Presidente de Bursamétrica.



Correo: eofarrills@bursametrica.com



Twitter: @EOFarrilS59



