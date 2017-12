1

Como usted sabe, el año que termina retó a Cemex. La multinacional enfrentó mayores costos de transporte y energía, una demanda débil en algunas de las regiones donde opera y una ligera pérdida de participación de mercado en México motivada por el alza del precio de sus materiales.



Eso se tradujo en una caída en su margen de flujo operativo consolidado al tercer cuarto de 2017.



Sin embargo, la cementera que preside Rogelio Zambrano está optimista sobre lo que viene para 2018. Entre otras cosas, ve perspectivas positivas para sus mercados de Estados Unidos y Europa, con excepción de Reino Unido, y la estabilización en dos que le dieron dolores de cabeza: Filipinas y Colombia.



Dicho esto, una de las prioridades de Zambrano y su equipo para el año entrante será mantener la reducción de deuda para alcanzar el grado de inversión, lo que expertos ven factible que logre al cierre de 2018. Si usted recuerda, para el periodo 2016-2017 el grupo se fijó la meta de bajar en alrededor de 4 mil millones de dólares su deuda, y a septiembre ya llevaba un avance de 95 por ciento. Además, se propuso vender activos no estratégicos por 2 mil 500 millones en igual lapso, objetivo que ya superó.



Una segunda prioridad del grupo para 2018 será recuperar participación de mercado en México, pero no a base de sacrificar precios. Ejecutivos de Cemex aclararon que será a través de incrementos más modestos y menores descuentos, además de los mayores volúmenes de cementos que puedan colocar con el NAICM.



Total que hasta Citigroup está optimista con Cemex, pues mejoró su recomendación de inversión a compra. La correduría ve un potencial de subida de casi 34 por ciento en la acción del grupo para dentro de un año. Vaya preparando la mezcla.





Reparto electrizante



Pronto la CFE podría repartir utilidades. No a usted, necesariamente. Aunque la empresa productiva del estado no está obligada por ley a hacerlo, resulta que ahora con la Fibra-E tendrá que repartir el 95 por ciento de ellas.



Esto, de una forma similar a como lo hacen las Fibras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



Como usted sabe, por ley están obligadas a repartir ese mismo porcentaje entre los dueños de sus títulos cada trimestre. En el caso de la CFE, que dirige Jaime Hernández, nos dicen que los tenedores de los certificados que emita la empresa eléctrica en Bolsa tendrán esa misma prerrogativa aunque una vez al año.



Es decir, que en lugar de hacer las distribuciones cuatro veces al año lo hará en una: el 15 de marzo o antes. ¿Venderán los certificados vía recibo de luz?





Buches de Festejo



Una empresa que ha estado de manteles largos esta semana es Diageo. El pasado 17 de diciembre la inglesa cumplió 20 años de haber sido fundada, tras la fusión de Grand Metropolitan y Guinness.



A dos décadas de distancia, la multinacional cuenta con más de 200 marcas internacionales en su portafolio entre las que se encuentran: Johnnie Walker, Buchanan’s, Tequila Don Julio, Smirnoff, Tanqueray y Baileys, entre otras.



Como parte de la celebración, el CEO de Diageo, Ivan Menezes, y su equipo de Scotch Whiskey Blenders, así como los miembros del consejo de la compañía, estuvieron en la apertura de la Bolsa de Londres el pasado viernes.



“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado en los últimos 20 años, es un testimonio del compromiso y talento de nuestros colaboradores del pasado y del presente”, señaló el ejecutivo. En México, donde este año fue reconocida como la compañía #1 para trabajar por Great Place to Work, Diageo crece a un ritmo de más de 20 por ciento en ventas y en el periodo 2015-2019 desarrollará una inversión de 400 millones de dólares. ¡Enhorabuena!

