PRI, ¿cambios o no cambios?

La fórmula que parece prepararse para la próxima Asamblea del PRI es no mover el candado de 10 años de militancia para ser candidato presidencial de ese partido. Pero, sí ampliar a los simpatizantes priistas la posibilidad de ser abanderado a la Presidencia, como ocurre ya con en los estatutos vigentes para otros cargos de elección popular. De hecho, aun sin cambios, el secretario de Hacienda podría ser el candidato, ya que un convenio de coalición con otro partido eliminaría esos requisitos.



Que no voy, sostiene el canciller



Cierto, no es la primera vez. Esta sería quizá la quinta ocasión en que el canciller Luis Videgaray dice que no, que no está en sus planes la candidatura presidencial de 2018. Ahora fue desde Japón que respondió, “como se lo he dicho muchas veces a la prensa mexicana, no está en mis planes, no voy a participar, es una decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo (en la negociación con Estados Unidos)”.



El ajedrez de Manlio



Entre reuniones, conferencias, citas para desayunos, comidas y encuentros con actores políticos de todos los colores, la agenda de Manlio Fabio Beltrones tiene un dinamismo que a muchos les genera sospechosismo ante las definiciones político-electorales que se avecinan. Y si no, vean: en esta semana desayunó con Cuauhtémoc Cárdenas en el restaurante Lipp, de Polanco; comió en el Loma Linda con Diego Fernández de Cevallos. Y antenoche estuvo con Miguel Ángel Mancera.A lo mejor no cenaron, pero seguro algo cocinaron, ni hablar.



Pitazo en Xochimilco



Muy extraño resultó que los mototaxistas de Xochimilco se organizaran tan bien ante el operativo de las autoridades para retirar estas unidades. Petardos, molotov, piedras… de todo les lanzaron a los policías. Una vecina de Xochimilco nos reveló que a su hijo, que conduce un mototaxi, desde el miércoles su jefe le dijo que no fuera ayer a trabajar porque habría broncas. ¿De dónde habrá venido el pitazo?



Así es en el PAN



Luego de las críticas de Margarita Zavala y Moreno Valle contra el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, por el tema de los spots, Guadalupe Murguía, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que no es un tema que le preocupa “porque así con las cosas en Acción Nacional, donde usualmente el panista dice lo que piensa y siente”. Eso sí, hizo votos porque el proceso interno para elegir al candidato presidencial se dé en la mejor forma posible y salgan unidos.



Reabrir caso Lesvy



Ayer se volvió a convocar a una gran movilización para exigir que el caso de Lesvy sea esclarecido. Familiares y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en CU para pedir una nueva investigación y “un peritaje independiente”. Según el Observatorio Nacional de Feminicidios, no es posible que el cuerpo de la joven hubiera terminado en la posición que lo hizo, ya que simularon el suicidio con una joven del mismo peso y estatura. ¿Qué dirá de ello la Procuraduría?



