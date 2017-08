Presumen adhesiones

1

Sonriente, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, celebró que en sus oficinas “estamos recibiendo muchas, muchas, muchas solicitudes de diputados perredistas –que se quieren sumar a su partido– y a todos los vamos a atender en su momento, y si son aceptados a todos los vamos a presentar ante los medios”. Incluso dijo que muy pronto la bancada podría alcanzar los cincuenta integrantes. Inició con 35 y ya van en 39. Sin dar nombres, adelantó que también hay solicitudes de otros partidos.



Chucho se pone el overol



Y a propósito de la posible desbandada, tal parece que es Nueva Izquierda la única preocupada por la fuga en el PRD, pues nos dicen que uno de Los Chuchos, Jesús Zambrano, es el más activo operador encargado de convencer de que no se vayan quienes ya se acercaron a Morena. Y sí, se le ve muy dinámico y hasta sube fotos a las redes sociales de sus pláticas en corto con quienes se ha dicho que ya se van de la bancada perredista. En cambio, al coordinador del grupo, Francisco Martínez, no le preocupa. Dice que “es una cuestión mínima, sólo es uno”.



Meade, apapachado



Ayer llamó la atención que, al término de la celebración del 25 aniversario de creación de la Sedesol, encabezada por el presidente Enrique Peña, en el Museo de Antropología, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, protagonizó la clásica escena de funcionarios y políticos que, como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se acercaban para saludarlo, tomarse una foto o, incluso, felicitarlo. Algo huelen.



Joel Ortega, al frente de los ingenieros del IPN



Con la consigna de devolver al Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica su papel protagónico como instituciones del Estado, Joel Ortega Cuevas, exdirector del Metro de la CDMX, tomó las riendas de la Sociedad de Ex Alumnos de la famosa ESIME. Amén del impulso que ofreció dar a la innovación tecnológica y la excelencia, Ortega se dará a la tarea de pugnar, desde su terreno, por la defensa de la educación pública y la conservación de nuestras empresas del Estado, en un contexto de apertura a la inversión extranjera. Que así sea.



Aval de la Corte al Constituyente



El pleno de ministros de la Corte prevé declarar hoy la constitucionalidad del proceso legislativo que dio origen la Constitución de la CDMX. Con ello, se desecharía la posibilidad de invalidar toda la Carta Magna, como lo plantearon en la sesión de ayer algunos de los ministros a partir de la impugnación que presentó la PGR, en la que alegó vicios legislativos.



Se afila guadaña priista



Apenas terminó la Asamblea del PRI, en la que se establecieron nuevos lineamientos éticos para los militantes, surgió la primera solicitud de expulsión de traidores. En Tabasco, la Comisión de Justicia Partidaria solicitó al CEN la expulsión de José Eduardo Rovirosa, alcalde de Macuspana, quien ya era conocido por sus excentricidades, como la de poner el nombre de su esposa e hijo a las calles del municipio. Además, tiene un historial de quejas en su contra por apoyar a Morena en la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador.



También te puede interesar:

Más sangría en PRD

Sandoval, en la mira

El peso del “viejo PRI”