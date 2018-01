Preparan 'encuentros cercanos' en Segob

1

Para “no hacer un show mediático” –dicen los legisladores–, en vez de invitar a los titulares de Gobernación, del INE y a gobernadores, a la Comisión Permanente del Congreso, nos revelaron que serán los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Procesos Electorales Federales y Locales quienes acudirán a las oficinas del secretario Alfonso Navarrete Prida, en Bucareli. Que quieren “encuentros cercanos que sirvan” para analizar la situación de inseguridad y violencia en el país, de cara a las elecciones de julio, y “no más desencuentros sólo con fines políticos”. Difícil tarea al nuevo titular de la Segob, anticipan los legisladores.



PAN responde a Cuevas



Ante la renuncia de la senadora Gabriela Cuevas al PAN –quien por cierto no despotricó contra los dirigentes–, la cúpula blanquiazul se lavó las manos y quiso minimizar el golpe, pues de inmediato emitió un comunicado para “aclarar” que detrás de la salida de Cuevas hay intereses personales, pues –aseguran– exigía una diputación plurinominal, que no se le garantizó. Lo cierto es que la salida de Cuevas es un asunto mayor, ya que se trata de un cuadro con renombre internacional porque preside la Unión Interparlamentaria.



Caro, el pleito en Chiapas



Parece que la crisis que vive el PVEM en Chiapas le va a pegar, y muy duro, al PRI y al virtual precandidato Roberto Albores Gleason. Es claro que la imposición del priista Albores por encima de Luis Armando Melgar –el senador verde que, de acuerdo con algunos sondeos a nivel estatal, es quien más potencial y mejor imagen tiene–, no sólo ha fracturado al partido del tucán, sino que pondría la gubernatura en bandeja de plata al partido de López Obrador y su candidato, Rutilio Escandón.



Carolina Monroy quiere Metepec



Por segunda ocasión, Carolina Monroy, actual diputada federal y exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional, busca gobernar el municipio de Metepec, Estado de México. Ayer se registró para esa aspiración, que tuvo a su cargo en el periodo 2013-2015. Con ello cumpliría el sueño de la mayoría de los funcionarios públicos: gobernar en continuidad.



Crítica despedida



La Arquidiócesis Primada de México calificó el final de la administración de Enrique Peña Nieto como la crisis de fin de sexenio. En su editorial de Desde la Fe, señaló que el Presidente no cumplió con sus promesas de campaña y no garantizó que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y aseguró que la generación de empleos que pregona el gobierno sólo es un lema triunfalista. Así como se termina el gobierno de Peña Nieto, también el Arzobispado de Rivera Carrera.



INE prepara otro ‘jalón de orejas’



Con la presentación de los informes de ingresos y gastos de aspirantes independientes y precandidatos, el INE alista otro regaño para quienes ya participan en el proceso electoral, pues prevalece el incumplimiento en la rendición de cuentas. En la sesión del Consejo General de hoy se evidenciarán las anomalías de los precandidatos y aspirantes, pues tan sólo entre los que buscan la Presidencia, en conjunto superan sus gastos en relación con sus ingresos por más de siete millones de pesos.



