Precandidatos a San Lázaro

Nos anticipan en la Cámara de Diputados que, aunque ya muchos se van, antes darán la oportunidad a los aspirantes presidenciales de placearse por la sede del Congreso. Cada grupo parlamentario prepara ya, para fines de enero, su reunión plenaria, previa al inicio del último periodo ordinario de sesiones de la actual LXIII Legislatura –febrero-abril–, y contemplan invitar a los abanderados de sus partidos en la carrera a Los Pinos. Lo interesante –adelantan– será ver cómo reciben al panista Ricardo Anaya en la fracción del PRD y de MC. Incluso los perredistas invitarían a su candidat@ al Gobierno de la CDMX, dicen. ¿Cómo le recibirá el PAN? Todo indica que bien.



Rigoberto Salgado se victimiza



Con nueve amparos en la bolsa (¡nueve!) para no ser detenido, el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado –a quien se le acusa de tener vínculos con la delincuencia organizada– dice que teme “ser víctima de alguna arbitrariedad o persecución por parte de ninguna institución. Sea la procuraduría o la contraloría”. Pide “que se deje de hacer uso político del tema”, pues “estamos en época electoral”. Pero… cuando el hijo de El Ojos organizó una tocada grupera en la sede delegacional, aún no era época electoral, ¿cierto?



Osorio y Meade, juntos



En su gira por Hidalgo, el precandidato del PRI, José Antonio Meade, fue recibido por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ahí, durante las presentaciones iniciales en el marco del foro Puntos de Encuentro, el exsecretario de Hacienda se tomó un momento para levantarle el brazo al también exgobernador de Hidalgo y reconocerlo en su estado. ¿Será que todo es armonía entre quienes se decían los contendientes fuertes para la candidatura presidencial?



Nueva marca en rating



Los rating en programas televisivos siguen en ascenso. 13.4 millones de telespectadores sintonizaron Azteca 7 el domingo para ver “Exatlón”. El reality show de competencias deportivas, conducido por Antonio Rosique –donde la mitad son “famosos” y los otros, “contendientes”–, ha mostrado que Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, sabe lo que complace a un buen segmento de la audiencia.



Gali agradece a Lozano… ante Anaya



El expanista Javier Lozano, hoy uno de los voceros de precampaña del candidato del PRI, José Antonio Meade, acudió al Informe del gobernador de Puebla, Antonio Gali, de quien también fue vocero. El mismo legislador compartió en sus redes sociales que acompañó al mandatario poblano quien, por cierto –y para disgusto de Ricardo Anaya–, agradeció y reconoció en su discurso el trabajo de su excolaborador. Lozano comentó que, aunque ya no coincidió con el exgobernador Rafael Moreno Valle y renunció al PAN, su relación y lealtad a Gali Fayad sigue firme.



Ni un rasguño a la corrupción



La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, protagonizó una despedida anticipada de su cargo con una llamada de atención: “No le hemos hecho ni un rasguño a la corrupción… Los desafíos que tenemos enfrente como institución son enormes. Para empezar, tenemos que terminar de construir el andamiaje de nuestro sistema”, dijo, a 28 días de que deje el cargo y a un año de que se implementara el Sistema Nacional Anticorrupción.



