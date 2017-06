PRD también va al reclamo

1

La candidata del PRD a la gubernatura de Coahuila, Mary Telma Guajardo, prometió sumarse a las manifestaciones que habrá este fin de semana contra los resultados oficiales de la elección para renovar la gubernatura de Coahuila. No será mucho lo que aporte pues de acuerdo con los cómputos, solo obtuvo el 1.67 por ciento.



Humberto Moreira estaría por celebrar



Con el triunfo de Miguel Riquelme también celebraron en el Partido Joven, de Humberto Moreira. Y no sólo porque fuera su candidato a la gubernatura, sino porque junto con los votos que sumaron a la victoria del priista, los resultados también garantizaron el registro del instituto político y su financiamiento. El Instituto Electoral de Coahuila ya completó los cómputos de la gubernatura, pero continúa con lo que corresponde al Congreso y ayuntamientos, y con ello el Partido Joven espera que el domingo se oficialice la diputación plurinominal del exgobernador Humberto Moreira. Lograría curul y fuero.



Margarita Zavala se va… de gira



La que le bajó beligerancia a sus declaraciones fue la aspirante del PAN a la presidencia, Margarita Zavala. Convocó a la prensa, pero sólo para anunciar los pormenores de su gira nacional. Ya no lanzó acusaciones contra la dirigencia nacional y rechazó que haya amenazado con irse del partido. Dijo que se concentrará en su gira y que el PAN siga su dinámica. Bueno, eso sí, pidió que la llamen cuando el tema sea el 2018.



Los Chuchos buscan candidato



Se acerca la fecha en que se habrán de definir las bases para el cambio de dirigencia en el PRD, y se van sumando candidatos al puesto. Por el bloque opositor, es decir ADN, Vanguardia y en IDN, el más visible es Juan Zepeda. Por Nueva Izquierda, hablan de Beatriz Mojica, quien ya dijo que le interesa más el Senado. Los Chuchos entonces barajan los nombres de Ángel Ávila y Angélica de la Peña. Ya veremos.



Mancera arma frente trilateral de gobernadores



Desde Washington, Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago, anunció que su propuesta de un frente trilateral de apoyo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con Canadá, fue aceptado por su homólogo de Virginia, y presidente de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, Terry McAuliffe. Así, acordaron encontrarse el próximo 14 de junio en Providence, Rhode Island, de cara al inicio de las negociaciones formales del TLCAN. El propósito es también cuidar los intereses de los gobiernos locales en materia comercial.



El lunes, posibles fechas para el extra



El próximo lunes Pablo Escudero y Fernando Herrera, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado, respectivamente, sostendrán una reunión privada para analizar la posibilidad de concretar un periodo extra. En el encuentro se manejarán posibles fechas para esta fase legislativa, una vez que el mismo Emilio Gamboa, líder de los senadores del PRI, consideró que no hay condiciones para un periodo extra del 19 al 23 de junio, como lo planteó Escudero. Ya algunos dicen que será a mediados de julio, y que los temas surgirán conforme se vayan dando los acuerdos entre las fuerzas políticas.



