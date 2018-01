¿Por qué GAP ‘vuela’ en máximos históricos?

1

¿Ya vio la acción de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)? En el intradía de ayer llegó a negociarse en 206.59 pesos, lo que representó no sólo el nivel más alto de la sesión, sino un nuevo máximo histórico.



Esto ocurre a pesar de la desaceleración del tráfico de pasaje en México y la actualización de la alerta de viajes que hizo Estados Unidos en agosto y que incluyó a Baja California Sur, ante la ola de violencia que enfrenta la entidad.



Le hablamos del estado donde el grupo que preside Laura Diez Barroso Azcárraga opera el Aeropuerto de Los Cabos, el tercero que más pesa en sus números y el que lideró el crecimiento en tráfico durante 2017 entre los 13 que administra.



¿Por qué tan demandado el papel de GAP? Expertos dicen que la revaluación de la emisora está justificada y que aún tiene potencial de subida por varios motivos. Van algunos: 1. Para 2018 se prevé que atienda al menos 10 por ciento más de viajeros, tras el avance de 11.4 del año pasado con que superó a los Grupos Aeroportuario del Centro-Norte (OMA) y Sureste (ASUR); 2. Exposición favorable al dólar, pues el 40 por ciento de su pasaje es foráneo con los aeropuertos de Los Cabos, Vallarta y Tijuana; 3. Una valuación que aún luce atractiva y más baja que la de ASUR y OMA.



Para intermediarias bursátiles como Santander, GAP es una historia que combina una fuerte tendencia de crecimiento y valuación atractiva. Forma parte de sus seis emisoras favoritas y espera que al cierre de este año cotice en los 237 pesos, lo que implica un potencial de subida de 16.2 por ciento. ¿Comprará?



Compensa con GM y Fiat Chrysler



Seguro que usted estuvo al tanto de los indicadores de producción y exportación de autos en México correspondientes a diciembre de 2017. La primera creció sólo 1.5 por ciento, el menor avance desde julio pasado; en tanto que los envíos al extranjero se elevaron 16.7 por ciento, el mayor aumento desde marzo.



Llama la atención lo que pasa a nivel de las armadoras, sobre todo las americanas. Resulta que Ford México fabricó 28 por ciento menos unidades respecto al último mes de 2016, al tiempo que sus exportaciones cayeron 3 por ciento.



Se trata de una mala noticia para el fabricante de autopartes Nemak, que dirige Armando Tamez, ya que sus volúmenes de ventas dependen en 28 por ciento de la armadora que preside Gabriel López. La buena es que General Motors (GM) y Fiat Chrysler (FCA), que sumados pesan 35 por ciento en los volúmenes de la subsidiaria de Alfa, elevaron en 35 y 36 por ciento su armado, respectivamente, al tiempo que exportaron 55 y 32 por ciento más unidades que en diciembre de 2016. Una por otra.



Oportunidad ‘verde’ para mexicanos



En este espacio le hemos contado del auge del ‘aguacate azteca’ en Estados Unidos, donde 90 por ciento del total del producto que se consume en ese país es importado de México.



Para Harold Edwards, CEO de Limoneira, una de las firmas californianas más importantes en el cultivo del aguacate y cítricos en la Unión Americana, esto no es un problema mayor, pues a través de la publicidad promueven la venta y consumo del producto ‘made in USA’.



Lo que le preocupa es el precio que tendrá el aguacate este año, al proyectarse una caída de 40 por ciento de su producción en California frente a un mayor cultivo en México. Según el ejecutivo, esto pondrá a jugadores como Limoneira en clara desventaja ante el consumidor estadounidense.



En 2017 la demanda de guacamole creció 40 por ciento en Estados Unidos, mercado donde se consumen 4 millones de aguacates al año. Así que la mesa está puesta para los mexicanos.

