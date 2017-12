Poder militar sobre el civil

1

Emilio Álvarez Icaza, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de “Ahora”, se preguntaba días antes de que se aprobara la Ley de Seguridad Interior si con militares en las calles, lo que se busca es preparar un escenario para las elecciones que vienen en 2018 (SinEmbargo 7/12/2017).



La duda cabe; a pesar de contundentes argumentos de organismos internacionales, de varios del Estado mexicano y de múltiples organizaciones civiles, el poder Lecontundegislativo, a instancias del Ejecutivo, terminó cediendo al aumento del poder militar sobre la población civil.



¿Lo hizo el grupo político en el poder como mecanismo para asegurar su permanencia, previendo que no lo consiga por las vías

democráticas?



La inquietud del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos va en la línea de preocupaciones por la suerte de la democracia en México; la portavoz del organismo, Elizabeth Throssell, lamentó desde Ginebra que se haya aprobado la ley porque “podría generar problemas muy grandes respecto al derecho a la libertad de expresión y la libertad de manifestarse”.



Quienes planearon esto dan por descontado que la mayoría de los mexicanos pondrá en un lado de la balanza las libertades civiles y del otro la recuperación de la seguridad y tranquilidad que hemos perdido y que una parte creerá que vale la pena que todos perdamos libertades con tal de ganarle la guerra a la delincuencia organizada.



Lamentablemente no será así; mientras haya mercado de drogas y venta libre de armas en Estados Unidos, y mientras aquí no se domeñe la corrupción en las altas esferas del poder y el mal ejemplo moral que representa, y mientras el 41.8 por ciento de quienes tienen trabajo reciban un salario inferior al valor de la canasta alimentaria, seguirá habiendo muchos mexicanos orillados o dispuestos a delinquir aunque en ello les vaya jugarse la vida.

