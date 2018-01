Piden a perredistas buen comportamiento

1

Nos aseguran legisladores del PRD que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tienen la encomienda de conducirse con la mayor precaución y cuidado. Es decir, que además de su actividad política, eviten “incidentes desafortunados” o “escándalos innecesarios”, como por ejemplo conducir ebrios, andar en fiestas escandalosas y así. O sea, “no exponerse”, precisan. Además de que “deben cuidarse unos a los otros”. ¡Algo doblemente difícil entre las tribus!, bromean.



Reclamos a Sheinbaum



Una mujer encaró a la aspirante de Morena a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante un mitin en Tlalpan. Le reprochó no atender la desaparición de su hija, la cual ocurrió cuando la morenista era delegada. La madre de Pamela Gallardo -la joven desaparecida-, gritó y sacó una pancarta con la fotografía de la chica. Según la precandidata se hicieron las gestiones correspondientes al gobierno capitalino, y se contactó a la Procuraduría General de Justicia y a la Unidad de Secuestros.



La palabra de El Bronco



A Jaime Rodríguez ya se le olvidó que cuando ganó la primera gubernatura independiente en Nuevo León, dijo que no iba a buscar la Presidencia y dejar al estado. Ayer se hizo oficial que Manuel González tomaría la gubernatura interina mientras El Bronco sigue recolectando firmas. En su oficina, dicen, hasta se colgó un letrero donde se lee que está buscando “la libertad de todos los mexicanos”. Un político muy de palabra, no parece ser.



Diálogo de altura en febrero



En febrero llega la Cumbre Mundial de Comunicación Política a México. Conferencistas de todo el mundo hablarán de comunicación política, entre ellos Jennifer Islas, miembro permanente de esa organización. Se espera aborde “La política en las redes sociales”, tema en el que es experta. Tal vez toque su experiencia como la primera secretaria general del Movimiento PRImx (la estrategia digital del PRI) o le dé un giro a su conferencia en el caso de que esta vez sí sea candidata. Estamos a unas semanas de saberlo. En enero salen las convocatorias para las diputaciones federales y después para diputaciones locales.



Se calienta Coyoacán



Así como ha pasado otras veces en Álvaro Obregón, donde, al terminar su administración el delegado se convierte en diputado para luego volver a ser delegado, la fórmula parece repetirse en Coyoacán. Mauricio Toledo va por el mismo camino. Es un polemista rudo y fogueado, quien ya tuvo su primer encontronazo con la morenista María Rojo, quien aspira a lo mismo que Toledo: encabezar la delegación de los coyotes, aunque según el perredista ella ya no vive ahí. Pleitos entre hermanos.



Basura en El Ajusco



Hace unos días, Mikel Arriola, precandidato priista al gobierno capitalino, subió a sus redes sociales un video en donde muestra la suciedad que inunda el parque nacional de El Ajusco. Aunque este parque nacional es responsabilidad de la delegación Tlalpan, la exdelegada Claudia Sheinbaum culpó del basurero a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad, además dijo que ella aumentó el presupuesto de conservación. Al parecer no fue cuestión de dinero, sino de interés.



