PAN y PRD, a Consejo este fin de semana

Será este fin de semana cuando dos de los partidos del Frente Ciudadano por México celebrarán sus respectivas reuniones de Consejo Nacional, a fin de solicitar el aval para ir en coalición en el proceso electoral de 2018. En el caso del PAN, nos comentan que una vez que el Consejo Nacional autorice la alianza, el acuerdo todavía tendrá que pasar por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente, a fin de tener listo el convenio con el PRD y MC a más tardar el 14 de diciembre próximo que es cuando vence la fecha de registro ante el INE.



Oaxaca revive práctica democrática



Tuvieron que pasar 12 años para que un mandatario de Oaxaca rindiera de nuevo su informe ante el Congreso. Ulises Ruiz y Gabino Cué no acudieron ni una vez al recinto cameral a dialogar con los diputados, pero ayer, el mandatario Alejandro Murat Hinojosa se apersonó en la sede del Legislativo estatal y escuchó atento a todas las fracciones parlamentarias. Los integrantes de las bancadas prestaron oído al titular del Ejecutivo, con lo que se retomó una saludable práctica democrática.



¿A escuchar ideas?



En el homenaje que Porfirio Muñoz Ledo recibió ayer en la Coordinación de Humanidades de la UNAM estuvieron presentes varias personalidades de la izquierda, a quienes se les vio cómodos de formar parte del evento. Sin embargo, una presencia llamó la atención, la de la diputada priista Ivonne Ortega Pacheco, quizá la más crítica de las formas que ha adoptado su partido para seleccionar a su candidato presidencial rumbo a 2018. ¿Será que fue a aprender sobre ‘corrientes democráticas’ al interior del PRI?



Hay de bullying a bullying



En medio de la polémica desatada por las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre el bullying que –dijo– realizan organizaciones civiles y ciudadanos a las instituciones federales encargadas de la seguridad pública, el senador Alejandro Encinas reveló fotografías de elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería durmiendo en la calle, parques y jardines, debido a que desde 2014 el gobierno federal adeuda el pago de alojamiento a unos 600 hoteles en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Estado de México. ¿Acaso esto no es un trato indigno, como el bullying?



Las inquietudes de Corral



Tan sólo este fin de semana, en Chihuahua fueron asesinadas 12 personas en una espiral de violencia que no cede. Pero al gobernador parecen preocuparle otro tipo de cosas…como el partido de futbol entre los Bravos de Juárez y los Venados de Yucatán. “Estamos con nuestro equipo, orgullo de Ciudad Juárez; estamos en la ruta del ascenso. Vaticino un marcador global de 2-1. Vamos Bravos!!”, puso en su cuenta de Twitter.



Chertorivski se va



”Ésta es la última comparecencia ante la Asamblea Legislativa”, aseguró el secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón Chertorivski. Aseguró que deja las bases para crecer y transitar hacia una mejor ciudad. Sin embargo, no dijo a dónde dirigirá sus pasos. ¿Hacia una candidatura? ¿Cuál? Nos deja con la duda.



