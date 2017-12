Otro escándalo por desvío, ahora en el PAN

1

Apenas reventó el escándalo por la supuesta operación de desvío de recursos públicos para las campañas del PRI en 2016 y ya surgió otro por el mismo tema, pero en el PAN, el cual involucra al actual dirigente del blanquiazul, Damián Zepeda, y alcanza a su precandidato presidencial Ricardo Anaya. Los señalamientos en contra de ambos panistas indican que participaron en operaciones con las que lograron desvíos por hasta 700 millones de pesos entre 2013 y 2015, que también habrían servido para campañas. Y para que esto no quede sólo en versiones, en el tricolor analizan la presentación de las demandas correspondientes para que sean las autoridades las que lleguen al fondo del asunto.



Un reproche más a Anaya desde el PAN



Mientras ayer, Miguel Ángel Mancera daba un nuevo espaldarazo a Ricardo Anaya en el afán del panista de llegar a la Presidencia, alguien en el partido azul dejaba ver que el dicho del queretano de que “en el Frente no había cicatrices que sanar” no es del todo cierto. El senador panista Juan Carlos Romero Hicks decidió que ante la “evidente ausencia de condiciones de certeza, objetividad y transparencia”, desistía de competirle a Anaya la candidatura presidencial, pues no existían “condiciones equitativas”. Entonces, ¿cero cicatrices?



Frenar a El Cuau



Parece que la imagen que circuló de López Obrador estrechando la mano de Cuauhtémoc Blanco, en el marco del sello de la alianza entre Morena y el PES, tiene nervioso al gobernador morelense, Graco Ramírez. En Cuernavaca, los opositores al mandatario estatal –que no son pocos– ven una jugada más de éste contra el alcalde, exfutbolista y eventual candidato al Ejecutivo. ¿De qué se trata? Resulta que el Tribunal de Justicia Administrativa intentó notificar al ayuntamiento la procedencia de la destitución de los funcionarios municipales, incluido el alcalde, por una vieja deuda de 27 millones de pesos con la empresa Tochter. ¿Tendrá que ver eso con que el ídolo del América supera en preferencias electorales al hijastro de Graco?



Entre dos Alejandras



Nos cuentan que la hoy estratega electoral Alejandra Sota, presente ya en el equipo del precandidato José Antonio Meade, no vio con muy buenos ojos la incorporación al mismo de Alejandra Lagunes, pues asegura que los resultados que esta última ha obtenido para resguardar la imagen del actual gobierno en materia digital no han sido los más adecuados. El problema es que la imagen con la que salió ese último gobierno panista tampoco le entrega a ella las mejores cartas de recomendación.



Abstención de México



En la votación extraordinaria para decidir sobre la capital de Israel, los países miembros de la ONU enfrentaron la amenaza del gobierno estadounidense: “tomaremos nota” de quienes voten en contraposición al deseo de Estados Unidos de llevar su embajada a Jerusalén, dijo la embajadora Nikki Haley. Y, para no entrar en conflicto, pero sin respaldar al gobierno trumpista, México se abstuvo de votar, “para evitar mayor polarización”.



También te puede interesar:

Corral y el uso de la justicia

Señales cruzadas en el PRI por 'fiscal carnal' de Graco

¿Dará explicaciones la ministra?