Osorio… cuestión de horas

1

No es un hecho… pero lo será. Es cuestión de horas, esta semana Miguel Ángel Osorio Chong dejará su cargo como titular de Gobernación para buscar un escaño en el Senado. Aunque ayer el presidente Enrique Peña dejó el asunto en el aire en un encuentro informal con la prensa, en el priismo hidalguense –cuna de Osorio– nos confirman que el anuncio se dará esta semana.



El Frente en apoyo a Corral



Aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que “no hay ningún tinte electoral” en su denuncia contra la Federación por presuntas represalias económicas a raíz de la investigación por peculado en contra del exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, lo cierto es que en su conferencia de prensa se hizo acompañar por políticos que integran la coalición Por México al Frente. Entre sus invitados estaban los perredistas Luis Sánchez, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y Agustín Basave, entre otros, además de los senadores panistas Ernesto Ruffo, Marcela Torres y Juan Carlos Romero Hicks. Ah, pero el mandatario afirmó que no es el Frente, sino “ciudadanos” vinculados con la lucha anticorrupción.



Navarrete Prida no dice que no



Aunque en los pasillos de la Secretaría del Trabajo comenzó el movimiento por los ajustes que se prevén en el gabinete, Alfonso Navarrete Prida atajó los rumores sobre su cambio a Gobernación, como relevo de Miguel Ángel Osorio. A través de Twitter precisó que sigue trabajando en los proyectos laborales trazados para este año y aclaró que la decisión final sobre cualquier ajuste en la administración federal la tomará Enrique Peña Nieto, por lo que esperará a que el Presidente haga los anuncios respectivos.



Preparan cita de González Anaya en el Congreso



Nos aseguran en la bancada tricolor que es inminente la cita que tendrá en breve el titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, con legisladores federales. Y explican que los temas que más interesan a los priistas es que se deje claro a la ciudadanía –sobre todo en tiempos electorales– qué se está haciendo para enfrentar los efectos del plan fiscal de Donald Trump, cuál es la situación de la economía en el arranque de este año, el control de precios en canasta básica y que se ponga orden, según dicen. Y ahora el caso Chihuahua, ya anticipan PAN y PRD.



Error enmendado



Y hablando de González Anaya, ayer el canciller Luis Videgaray evitó elogiar a Pepe Toño, el secretario de Hacienda, en la Reunión de Embajadores y Cónsules, para no repetir situaciones como la generada en noviembre pasado con José Antonio Meade. En la SRE hizo una presentación “parca, pues la última vez que presenté a un secretario de Hacienda me fue como en feria”. Basta recordar que la presentación del entonces secretario de Hacienda se interpretó como el predestape de Meade a la Presidencia.



¿AMLO desconocía lo de Fausto?



Parecería que AMLO desconoce los acuerdos con personajes polémicos que hace la actual presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky (con apenas un mes en el cargo), para el reparto de candidaturas en ese partido. Y es que sorprende que el líder real de Morena no esté enterado de que el exgobernador priista, Fausto Vallejo, quiere la candidatura para la alcaldía de Morelia. ¿Será?



También te puede interesar:

Moreno Valle y Luis Castro

La L-12 frustró nombramiento de Ebrard

MC lo piensa dos veces