Oportunidad dorada para Meade

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, abrió la caja de pandora con el caso de la triangulación de recursos públicos de las arcas de esa entidad hacia el PRI, ya que no sólo ha impulsado una investigación que tendrá serias repercusiones contra diversos personajes como Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray, sino que también pondrá al descubierto otro tipo de acuerdos que se hicieron entre la Segob y el PAN de Ricardo Anaya.



De igual manera, servirá de cortina de humo para distraer a los chihuahuenses sobre la ineptitud de su gobernador, pues en menos de quince meses de su gestión los índices delictivos han aumentado y ha permitido a los capos recuperar los territorios perdidos en la anterior administración.



El affaire entre la SHCP y Corral es otro intento de capitalizar políticamente por parte de Ricardo Anaya las graves acusaciones que hay contra el exgobernador priista César Duarte y sus principales colaboradores, toda vez que mientras siguen el curso legal las investigaciones el tema se aleja de los reflectores y por ello hay que mantenerlo arriba.



La Secretaría de Hacienda no ha detenido los fondos destinados a esa entidad en represalia por las pesquisas contra el PRI, tampoco las ha reducido, al contrario las incrementó sustancialmente. En este tema especialistas en la materia señalan que lo que se vive en Chihuahua es un reflejo de mala planeación en la mayoría de las entidades, ya que todos los estados piden ese apoyo al cierre financiero de cada año, pero en ninguna parte de los ordenamientos fiscales la SHCP está obligada a dar los recursos reclamados. Incluso muchos de los dirigentes que ayer acompañaron al gobernador hasta han pedido acabar con el manejo discrecional de esos apoyos, pero ayer se olvidaron de ello, y para Javier Corral eso no importó cuando la intención es dañar a los adversarios políticos.



La contienda política por la Presidencia de la República empieza a recrudecerse y esto es sólo es una probadita de lo que le espera a José Antonio Meade en el larguísimo camino que representa la jornada rumbo al 1 de julio.



Más allá de los desencuentros, convendría hacer un alto en el camino a José Antonio Meade sobre su posición estratégica con ese PRI que tanto aborrece una parte de la ciudadanía.



Creo que el precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza tiene una oportunidad de oro para romper con ese bloque de políticos que se han servido de la política y que mucho daño han causado al país.



No debe perderse de vista que Meade es un candidato ciudadano, sin militancia alguna, sin compromisos con nadie, por lo que debe evitar la camiseta tricolor para defender a capa y espada causas perdidas.



José Antonio está recibiendo no sólo el fuego de los contras, sino que también empieza a padecer algunos efectos que causan algunos aspirantes que se quedaron en el camino; esto se conoce como “fuego amigo”, que en este caso más bien es enemigo.



El caso Chihuahua debe capitalizarse también en las filas del precandidato priista al pintar su raya, desde ahora, y fortalecerse como el candidato ciudadano.



De nada sirve ir a Veracruz, Quintana Roo o a Chihuahua y en sus arengas fustigar a quienes traicionaron al PRI, si la sociedad lo identifica como uno de ellos, no obstante que él se ha mantenido al margen de militancias.



Nadie cuestiona la capacidad profesional y honradez del cuatro veces secretario de Estado en dos administraciones. Sin embargo, la bandera tricolor que quiere enarbolar no es la del PRI, es la de México y en ese aspecto los propios líderes nacionales de Nueva Alianza y el PVEM le solicitan mantener el rumbo y la visión como candidato apartidista.



