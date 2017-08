¿Nuevo rival de Oxxo?

1

Como usted sabe, la apertura del sector energético en México trajo nuevas marcas de gasolina que competirán con Pemex. Apenas el pasado jueves, se inauguró la primera estación –en Tlalnepantla, Estado de México- bajo la marca G500, proyecto donde participan empresarios mexicanos y la multinacional Glencore.



Los planes de Antonio Caballero, presidente de Corporación G500, no se quedan ahí, pues consideran la conversión de un total de 200 estaciones de la marca Pemex a G500 antes de que termine 2017.

Incluso, la compañía espera sumar otras mil 200 gasolineras el siguiente año para alcanzar las mil 400 hacia finales de 2018.



Caballero y su equipo ya hicieron cuentas y dicen que se trata de proyectos que implicarán inversiones de 2 mil millones de pesos, mismos que compartirán Glencore y los empresarios ‘aztecas’.



Pero G500 no sólo trabaja en el desarrollo de la red de mil 400 gasolineras con su marca. Nos cuentan que ya alista la creación de su propia tienda de conveniencia.



De acuerdo con Caballero, las tiendas estarán ubicadas junto a las estaciones de gasolina y el objetivo es competir directamente con Oxxo -propiedad de FEMSA-, Extra y 7-Eleven, entre otras cadenas.



Su prueba piloto estará en la estación de combustible de Tlalnepantla, donde ya se cuenta con el espacio para edificar la tienda.



G500 ve en el nuevo proyecto la oportunidad de atraer más clientes a sus gasolineras, al igual que la británica BP, que ya abre estaciones con tienda. ¿Vendrá un nuevo frente de batalla en las tiendas de conveniencia? Oxxo está a años luz de sus rivales con sus cerca de 16 mil unidades.



‘CORRE’ A MÍNIMO HISTÓRICO

Apenas arrancaron las negociaciones de lo que podría ser el nuevo TLCAN y hay empresas cuyas valuaciones están muy castigadas en la Bolsa Mexicana de Valores.



Una de ellas es Nemak, la subsidiaria de autopartes del conglomerado Alfa.



Desde noviembre, vimos como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas de fijar aranceles a las exportaciones de vehículos y autopartes originadas en México generaron preocupaciones en los inversionistas.



No es para menos. Alrededor del 30 por ciento de las ventas Nemak, que dirige Armando Tamez Martínez, están expuestas a posibles barreras comerciales entre Estados Unidos y México.



Le contamos que en los 14.54 pesos, el pasado viernes la acción de Nemak tocó un nuevo mínimo histórico en la BMV.



¿El motivo? Las preocupaciones ligadas a la renegociación del TLCAN, débiles ventas de autos en Estados Unidos –particularmente de sus clientes, como Ford- y la recuperación del peso frente al dólar.



En el segundo cuarto de 2017, Nemak tuvo resultados más débiles de lo esperado y la segunda mitad del año luce desafiante para la multinacional.



La acción de Nemak ha perdido 21 por ciento de su valor en 2017 y un tercio respecto a su máximo de 12 meses.



Pese a ello, la mayoría de los analistas que la siguen recomiendan mantener la calma. Sea cauteloso, pues.



NEGOCIO CON MÁS PROTEÍNA

Un negocio que sigue con mucha ‘proteína’ es el de exportaciones de carne.



Al primer semestre de 2017, los envíos de res y cerdo desde México fueron por 310 millones de dólares, lo que significó un alza de 22 por ciento contra igual lapso de 2016 y el mayor aumento en un lustro.



Esto no sólo es aprovechado por firmas como SuKarne, de Jesús Vizcarra, también por aquellas dedicadas a la salud animal como Zoetis, que lidera Juan Ramón Alaix.



En reunión con analistas, el ejecutivo reveló que incrementaron 4 por ciento sus ingresos gracias a México y otros países de América Latina, que exportan a mercados como Japón, donde se exigen los más altos estándares de higiene y salud.



México, dijo Alaix, es un mercado muy relevante dentro de la presencia geográfica del grupo, porque cada vez más naciones de Asia, como Corea del Sur, demandan sus cárnicos.

