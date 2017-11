¿Nuevo parque? Nueva Torre

1

Si no sabe qué es el nuevo parque urbano La Mexicana, seguramente es porque Santa Fe le causa terror. Esta zona de la Ciudad de México estrena el pulmón que cambia la dinámica de la región que consistía básicamente en trabajar e ir a las tiendas.



A unos metros del parque construyen un complejo residencial llamado Torre Bora. Nos dicen que representa una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y está a cargo del fondo de inversión Némesis Capital. ¿Lo conoce? Dirige sus recursos a desarrollos inmobiliarios y cuenta con una cartera de 1.8 millones de metros cuadrados en el país.



El jefe ahí es Gustavo Tomé, quien también es presidente de Fibra Plus, fideicomiso del que le hemos platicado en este espacio.



Se estima que el proyecto genere unos 750 empleos en su punto máximo y otros 450 en todo lo relacionado con materiales e ingeniería.



Nos dicen que la preventa de los departamentos en la Torre Bora acaba de iniciar y se prevé concluya para 2021. Las opciones incluyen viviendas a partir de 100 metros cuadrados y con precios desde los 6 millones de pesos.



En el desarrollo también destaca un complejo comercial de tiendas de marcas de lujo, restaurantes y bancos, llamado Elite Shops, que complementa el concepto.



Tomé presume que Torre Bora será el primer desarrollo diseñado y construido en México por el despacho de arquitectos de Zaha Hadid. Sí, al que dio nombre la destacada artista angloiraquí que falleció el año pasado.





PEMEX RENUEVA FRANQUICIA



Por favor, abra el tanque. Aquí anticipamos planes de Pemex para renovar la imagen de sus gasolineras, una estrategia que parece encaminada a enfrentar la nueva competencia.



Hoy, la empresa productiva del estado lanzará tres nuevos modelos de franquicias de gasolinera y dará detalles de la estrategia comercial que seguirá en el corto y mediano plazo.



Las opciones son tradicional, plus y una más para revender a otras estaciones de servicio.



El protagonista es José Antonio González Anaya, director general de Pemex, quien recién estuvo en el congreso petrolero más grande del mundo: el International Petroleum Exhibition Conference, que tuvo lugar en Abu Dabi.



En los más recientes cuatro años la compañía expandió 15 por ciento su número de estaciones de combustible para sumar 11 mil 685 a junio de 2017.



En el sector, empero, dicen que aún faltan muchas gasolineras.





LOS OTROS GANADORES DEL BUEN FIN

​

¿Ha pensado qué otros negocios, más allá de las cadenas de tiendas de autoservicios y departamentales, ganan con el Buen Fin?



Le preguntamos porque estos comercios son lo más visible para el consumidor que acude a aprovechar las ofertas y promociones que le ofrecen en ropa, calzado, laptops, teléfonos, muebles y otros artículos.



Déjenos contarle que otro sector ganador con el llamado ‘Fin de semana más barato del año’ es la radio y la televisión abierta, que incrementan de forma importante sus ventas en publicidad. Según un análisis que esta semana presentará Nielsen, que dirige Armando Uriegas, la inversión de marketing en radio con motivo del Buen Fin alcanza los mil 800 millones de pesos, mientras que en la televisión suma unos mil 600 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 por ciento respecto a la temporada regular.



Nos dicen que al menos 20 por ciento de los spots transmitidos en la semana del Buen Fin corresponden a algún minorista, además de que alrededor de 7 de cada 10 acuden a esta iniciativa que podría generar una derrama de 100 mil millones de pesos este año. Por cierto, uno de los que ya por TV se anuncia es El Palacio de Hierro.

También te puede interesar:

Los mil millones de Thor en México

Las compras que alista la dueña de MyM

Las casas de acero de la brasileña Gerdau