Nueva Alianza, el fiel de la balanza

1

Defender y fortalecer la educación pública es uno de los ejes centrales de su plataforma política, el cual el candidato de la coalición PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, se comprometió cumplir en caso de ganar la Presidencia de la república para el periodo 2018-2024. Lo anterior, al registrarse como precandidato de Nueva Alianza (NA) y luego de señalar que entre este partido, y los otros que lo han postulado para abanderar una candidatura rumbo a la Presidencia, hay coincidencias en ideales y un proyecto de nación común, y dijo que con la educación se puede construir un México más justo y con más oportunidades.

“No se trata de una unión como la de otros partidos que son solamente alianzas que buscan el poder por el poder”, dejó en claro el precandidato.



Y tiene razón José Antonio Meade, pues no hay que olvidar que las otras coaliciones partidistas han iniciado sus actos de proselitismo en medio de serios cuestionamientos entre sus militantes. Ahí están los casos de Por México al Frente, donde a pesar de existir serias diferencias ideológicas entre las siglas del PAN y el PRD en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el consumo de mariguana con fines medicinales, la adopción de niños entre parejas gay, por mencionar sólo algunos rubros, hoy esos partidos caminan tomados de la mano junto a su candidato a la Presidencia y de igual forma se apoyan para otros cargos de elección en disputa.

Otra alianza que no acaba de convencer a sus militantes es la que hace unos días dieron a conocer los partidos de Morena y Encuentro Social (PES), y donde personajes que simpatizan con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de la escritora Elena Poniatowska, levantaron la voz para oponerse a esta coalición con quienes en la praxis política son identificados con el pensamiento de la ultraderecha y quienes, desde la tribuna del Congreso de la Unión, han propuesto entre otras cosas: la eliminación de la educación laica; prohibir el aborto y han promovido que cada familia tenga una concepción única, lo que por supuesto contraviene la defensa de los derechos humanos en la que creen sus aliados.



Así, a diferencia de ese choque ideológico, que en la práctica parece ser como el agua y el aceite, donde por un lado se han aliado el PAN-PRD y MC y por otro Morena-PT y PES, y que se juntan para tratar de alcanzar el poder, los del PRI-PVEM y Nueva Alianza son una coalición con muchas coincidencias que no sólo no ha divido a sus militantes sino que esa unión los ha fortalecido porque más allá de también querer ganar el cargo de la silla del águila en disputa, a estos últimos los unen objetivos comunes en pro de la ecología; mejor educación; combate a la desigualdad y la pobreza; lucha contra la corrupción; mayor y mejor seguridad, y otros ideales que hablan de justicia, libertad y vida democrática.



“Somos una coalición ganadora”, define Luis Castro, dirigente nacional de NA, al señalar que el partido que encabeza por primera vez va a participar en una elección presidencial de manera coaligada, ya que en su historia política, que data del año 2000, compitieron en las elecciones de 2006 y 2012 con candidatos propios, primero con Roberto Campa Cifrián y después con Gabriel Quadri de la Torre.



Al atestiguar el registro de Meade Kuribreña como el precandidato de su partido, el líder de NA, Castro Obregón, fue contundente al señalar que uno de los grandes desafíos de esa coalición es la defensa de la educación pública, por lo que a su abanderado pidieron asumir ese compromiso “con responsabilidad, pero sobre todo, con certidumbre”, y, desde esa perspectiva de su plataforma de acciones, esta organización, cercana al trabajo del magisterio nacional, promete ser el fiel de la balanza en los resultados de las próximas elecciones.



Así, en tanto en este escenario electoral unos partidos se unen para intentar ponerse de acuerdo o hacerse ojo de hormiga en algunos temas de su agenda política, a los de la coalición que llevan como punta de lanza en su proyecto a José Antonio Meade, los unen las coincidencias en lo ideológico y lo programático, con una propuesta de corte liberal, democrático y moderno para impulsar el desarrollo integral del país y con estricto respecto a las libertades.



¿Cuál coalición ganará?, sin duda la que tenga mejor articulación con la gente y propuestas para el presente y futuro del país.

