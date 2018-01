¿Nos entusiasmamos con el TLCAN?

1

El fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadounidense en lo que va del año refleja la percepción del mercado de que continuarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Y, sobre todo, de que cada vez es menos probable que el presidente Donald Trump invoque el artículo 2205 pidiendo la salida de Estados Unidos del TLCAN.



Por eso es importante la sexta ronda de negociaciones en Montreal, a partir del próximo domingo y que finaliza una semana después, el 28 de enero, con la reunión ministerial.



Al concluir la sexta ronda, los ministros de Comercio de los tres países podrían anunciar nuevas etapas de negociación.



Seguramente las negociaciones llevarán varios meses más e incluso puede que se empalmen con las elecciones presidenciales de México el 1 de julio.



Este reportero le preguntó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre la negociación del TLCAN y los tiempos políticos:

“Desde el punto de vista mexicano, nuestro propósito es conseguir un NAFTA modernizado, que sea, sin duda, el mejor para el interés de México y que sea también un NAFTA que sirva para Estados Unidos y para Canadá. En lo que esto ocurra, antes de la elección o después, pues realmente no debe influir en la calidad del acuerdo que logremos”.



Las conversaciones comenzaron en Washington el 16 de agosto del año pasado y los equipos negociadores esperaban, originalmente, concluirlas a finales de marzo de 2018, lo que es poco probable dadas las fricciones en varios temas.



¿Cuántas rondas de negociación más se esperan después de la sexta?



Guajardo dijo que “va a depender de la capacidad que tengamos (los negociadores) de llegar a soluciones y… la calidad del acuerdo no debe de estar influida por los tiempos. No sé cuántas rondas más se necesiten, lo que te puedo decir es que, claramente, está en el mejor interés de todos mandar señales de certidumbre a los mercados”.



Sobre las informaciones surgidas en Canadá de una posible salida de EU del TLCAN, Guajardo afirmó que “ese no fue el ánimo que yo sentí en mi reunión (de la semana pasada) con el embajador (Robert) Lighthizer. Por el contrario, yo sentí realmente una actitud, pues constructiva, tratando de buscar soluciones”.



Sin embargo, “algunas de sus posiciones van a ser muy difíciles, tenemos que encontrar puntos intermedios o soluciones comunes”.



Una de ellas está en el tema de reglas de origen en la industria automotriz, respecto al que EU propone que el contenido regional se eleve de 62.5 a 85 por ciento.



El secretario de Economía dejó claro que “un tratado que hicimos hace más de 20 años, con un prototipo de vehículo en 1992 que no tiene que ver nada con el prototipo de vehículo del año 2017, pues requiere un esfuerzo de nuestra parte para rediseñar las estrategias de contenido regional y… una negociación es para eso, para encontrar puntos en común”.



Pero “decir que México está constructivamente viendo la solución en contenido, no quiere decir que estamos cediendo, estamos buscando soluciones, que son benéficas también para México”.



Los comentarios del responsable de la negociación comercial no sólo apoyan la continuidad de las discusiones sobre el TLCAN, sino que abren la posibilidad de llegar a algunos acuerdos.



El propio Guajardo destacó que 10 de los 30 capítulos en discusión están prácticamente resueltos.



No obstante, aún es pronto para anticipar que el resultado final será un TLCAN actualizado, por lo que el riesgo de una renegociación fallida persiste.



