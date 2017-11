No te vayas, 'Chavito'

1

Un día en la vecindad tuvieron la peregrina idea de elegir a El Chavito para que rigiera sus destinos.



Al cabo de dos años, la cosa en la vecindad no pintaba muy bien. Calles en eterna y polémica reparación por parte de amigos de su hija, opacidad en contratos*, escándalos por colaboradores detenidos con cientos de miles de pesos, ambulantes por doquier, rarísimos permisos de obra...



Pero eso a El Chavito no le producía congoja. Él, en su barril, no hacía otra cosa que no fuera revisar pronósticos que le decían que si se lanzaba por los votos de toda la colonia, podía ganar.



–Llegó el tiempo de que me vaya, dijo un día.



–No, Chavito, no te vayas, qué haríamos sin ti.



–Bueno, como digo una cosa digo la otra, así que me quedo, pero nomás otro ratito, eh, en lo que me dan nuevos números.



–Qué bueno eres con nosotros, Chavito.



Sin embargo, El Chavito no se mandaba solo. En los últimos doce años había tenido un padrino. Como el destino siempre es cruel con los buenos, ese padrino un día eligió a una Chilindrina de otra vecindad para que fuera la candidata a la colonia. El Chavito sintió una punzada en el pecho. Oh, la traición.



–Me les voy, avisó en la vecindad, andan interesados en mí otras palomillas.



–No, Chavito, qué haremos sin tus acarreados, cómo quedaría la vecindad de triste sin que la llenes con tortas, puestos y confeti.



El Chavito lo pensó mucho, pero mucho, muchote se podría decir. Y finalmente el domingo, qué mejor día para un melodrama, publicó un video, porque El Chavito es moderno, no vayan ustedes a creer, le hace al chavorruco, pero de que domina la red, y el culebrón, eso que ni qué.



Miren si no (léase con musiquita suave): “En las últimas semanas me he reunido con dirigentes de diversos partidos políticos y representantes de diferentes expresiones. Hemos platicado, he escuchado sus propuestas y hemos intercambiado opiniones acerca del país y de nuestra ciudad. Lamentablemente hasta ahora no se han transparentado ni se han concretado propuestas y esto me aleja cada día más de ellas. Quiero agradecerles a todos su deferencia y les reitero mi respeto, seguramente seguiremos conversando por el bien de la Patria. Pero también debo señalar que me reuní con Andrés Manuel López Obrador. Lo escuché después de varios meses, intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacia una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero. Sobre las propuestas que he recibido estoy evaluando cuál será el rumbo que deberé tomar. Tengo que atender el cambio electoral, no se puede sobrepasar esa fecha, como también tengo que atender los intereses de la ciudad. Sin alejarme de los principios y de la congruencia que he intentado siempre mantener. Hasta ahora la impaciencia no me consumió, la ambición no me tocó, ni el fuego de la indignación por una injusticia y perversión no me devoró (…). No soy ambicioso, no tengo aspiraciones desmedidas. Soy un hombre de familia y de fe. Por lo pronto mi decisión es continuar al frente de la delegación”**.



Ay, Chavito, qué bonitas palabras, la Patria y la CDMX te hípermerecen, pero gracias, muchas gracias por hacernos, “por lo pronto”, el favor de quedarte a atender tus obligaciones en la vecindad. Aunque seamos plato de segunda mesa, nosotros sí te tenemos paciencia. Aunque no sea por convicción, sino por conveniencia. Qué gran corazón tienes. Pipipipipí.



* La delegación Cuauhtémoc sólo ha transparentado un contrato de 2017.



** Video de Ricardo Monreal (https://goo.gl/ohvmY4).



Twitter: @SalCamarena



