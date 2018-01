No, plis, la Revolución de nuevo no, plis

1

-Toc-Toc



-¿Quién es?



-La Revolución.



-Ah Chihuahua, si apenas estamos en enero, aguante su jálogüin hasta noviembre.



-No sea payaso.



-Ya porque trae bigote se dice revolucionario.



-No es solamente el bigote: soy chihuahuense y por la lucha que emprenderé, a México llegará una segunda revolución, una sin armas.



-Mire, si realmente viene de Chihuahua tenga respeto por sus mayores, que padecieron esas quemazones, y no jure el nombre de la Revolución en vano.



-Es que vamos a sacudir los cimientos del sistema corrupto.



-Y dale, amigo, usted y la grandilocuencia. Hasta me recuerda a Fox. ¿No será usted, como el guanajuatense, puro jarabe de pico?



-¿Le parecen pocas las detenciones de colaboradores de César Duarte y la del brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones?



-Hombre, poco lo que se dice poco, no. Pero la vida enseña que esos pleitos dan demasiadas volteretas. Que no le intoxiquen sus triunfos iniciales.



-Usted no entiende.



-Explíqueme, oh caudillo de la democracia.



-Chihuahua está siendo castigada por enfrentar al PRI, por eso no nos dan 700 millones de pesos, y por eso marcharemos a la capital.



-¿Usted creía que podía meterle un gol olímpico al Toluca, burlarse de la perra brava y que encima le iban llenar el coche de dinero? O usted, que ya se ve muy crecidito, es novato, o usted quiere tomarle el pelo a alguien, sólo que no me queda claro a quién. Porque ya que andamos en esas, aclare en qué consiste su lucha: a) es por la lana que le deben a Chihuahua, b) es por la justicia en el caso César Duarte, c) es para inflar al desinflado Frente, d) es el inicio de su campaña para el 2024, o e) nomás no se aguantó las ganas de hacerle al prócer, porque allá en Chihuahua se aburría sin la tribuna nacional.



-Es una lucha por la justicia.



-Ok, entonces el costo (inicial) a pagar es la lana que no le van a dar, ¿estamos?



-Me la deben dar.



-Ajá.



-Es lo justo.



-No, lo justo es que usted no manipule. La batalla por hacer pagar a César Duarte sus crímenes merece una mejor estrategia que envolverse en el mito revolucionario. Usted pasa de lo encomiable a decir La Revolución soy yo.



-Me ofende.



-No lo tome a mal. Hay gente que quiere apoyarle en su gesta para llevar ante un tribunal a Duarte. Pero luego, cuando cita a Hidalgo, Juárez y la epopeya de Madero, cuando dice que usted encabeza una segunda revolución, pues, digamos, uno piensa que ya le pegó un aire, que ya se envolvió en una bandera que quién sabe qué agenda tiene, salvo su protagonismo.



-En esta batalla sólo hay dos bandos, defínase.



-Con el debido respeto, aprenda de su éxito: si hasta ahora le ha salido bien un caso eminentemente judicial, no lo abarate con desplantes o maniqueísmos. Apechugue los castigos del PRI-Gobierno y diga a sus gobernados que es lo que toca: agua y ajo.



-Usted no entiende, es una revolución.



-No, usted no entiende, es una democracia, enclenque, sí, pero que como democracia no requiere próceres, ni momentos fundacionales por decreto.



