Ni siquiera sorprende

Al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, Patricio Ballados, no le “sorprendió demasiado” que se hayan utilizado credenciales falsas en el proceso para recabar firmas por parte de los independientes.



De hecho, en la elección del Constituyente del Distrito Federal se presentaron muchas anomalías y ésta fue una de las razones por las cuales se decidió utilizar la aplicación telefónica.



En entrevista, en medio del escándalo en el que se investiga si se vendió la lista nominal, Ballados Villagómez asegura que uno de los problemas en la elección del Constituyente en 2016 fue que, al presentarse los documentos en papel, era imposible corroborar si les habían dado la credencial de elector o eran firmas hechizas como está sucediendo actualmente.



A pesar de que en el INE se investiga si se vendió la lista nominal, el director ejecutivo de Prerrogativas recuerda que al ser la credencial de elector un documento de identificación, hay muchas copias en todos lados, ya que se pide casi para todos los trámites, lo cual posibilita su venta, o sea, que hay demasiadas opciones para conseguir esta información.



Hasta ahora se han checado las firmas de los aspirantes a las candidaturas independientes para la Cámara de Diputados, pero después seguirán con la revisión detallada de los aspirantes al Senado y a la Presidencia de la República.



Patricio Ballados asegura que cuentan con el tiempo y el personal para hacer estas revisiones. Señala que a principios de febrero terminarán de analizar a los aspirantes a senadores, para continuar con los que buscan la Presidencia y tener todo listo en la primera quincena de marzo.



Es increíble cómo en la política ya casi nada nos sorprende.



INEGI APOYA PROCESO ELECTORAL

Como parte de su proceso de innovación, el INEGI presentará las estadísticas intercensales a escala geoelectoral, que permitirá a las autoridades electorales, especialistas, partidos y candidatos acceder a información poblacional por cada uno de los 300 distritos electorales que conforman el país.



Esta herramienta, que se dará a conocer en el primer trimestre del año, forma parte de los proyectos estratégicos que en 2018 emprenderá este instituto bajo la dirección de Julio Alfonso Santaella, y que incluye, entre otros muchos productos, el levantamiento, por vez primera, de los censos nacionales de derechos humanos a nivel federal y estatal, así como con el censo de gobiernos municipales y delegacionales 2017.



PRI NO PUEDE MAYORITEAR

Al cambio de señales de los priistas respecto a los nombramientos pendientes en el Congreso, se sumó ayer la senadora Ana Lilia Herrera, quien recordó que para la designación del fiscal anticorrupción se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión y que, por lo tanto, ningún partido político las tiene.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien se incorporó al grupo de voceros del precandidato José Antonio Meade, atajó de esta forma las acusaciones de Ricardo Anaya sobre el fiscal anticorrupción. Para esta designación y la del fiscal general se requiere de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, por lo que la senadora expresó su esperanza de “que la voluntad política no se oculte bajo el falso debate del mayoriteo”.



Tanto la inseguridad como la corrupción son las principales preocupaciones de los mexicanos, y sería muy bueno que se dejen de cuotas y cuates, y se busquen las mejores opciones para estos cargos.



