Neutralidad en Internet: Yo tengo una tienda online ¿Cómo me afecta esto?

1

A poco más de una semana que se revocó la neutralidad en Internet lo que tenemos son preguntas sin respuesta, sobre todo por parte de los usuarios. Como sólo podemos imaginarnos el futuro y plantear hipótesis, tendremos que esperar a ver cómo se van a instrumentar estas nuevas reglas, sin embargo, lo que sí podemos hacer es prepararnos para la resistencia activa, aunque para eso tenemos que entender qué significa en realidad el acto, cuál puede ser el impacto, quién puede hacer una diferencia y cómo nos podemos enfrentar como usuarios afectados.



El jueves pasado se votó 3 a 2 a favor de revocar la llamada neutralidad en Internet en la Federal Communications Commission (FCC), la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de regular las comunicaciones por radio, televisión, alambre, satélite y cable. No es secreto que el presidente de la FCC, Ajit Pai, tiene un claro conflicto de intereses en este tema por su pasado como alto ejecutivo de Verizon (el mayor operador móvil de Estados Unidos), por lo que no es de extrañar que dicha empresa haya cabildeado ferozmente para lograr el resultado que todos conocemos. Si quieren conocer más del tristemente célebre Ajit Pai, sólo vean el video que publicó en Internet para “celebrar” su victoria, en el que en un tono “gracioso” (no causa ni una sonrisa) intenta explicar los beneficios de las nuevas reglas; a mí me pareció más un acto triste y patético para burlarse de sus adversarios. (Aquí pueden consultar el video en la versión en línea).



Ese mismo jueves tuve la oportunidad de participar en una transmisión vía Facebook en El Financiero, donde traté el tema de #NetNeutrality lo más interesante fueron las preguntas que me hicieron los usuarios. Aunque la mayor parte de ellas se relaciona con la pregunta madre, ¿en qué nos va a afectar eso a nosotros en México?, hubo una de ellas que me ayudó a reflexionar aún más sobre las repercusiones del acto en el futuro: “Yo tengo una tienda online, ¿cómo me afecta esto?”. Mi respuesta automáticamente fue ¡en todos los sentidos!



Cuando inició Internet y le pertenecía a los usuarios, estamos hablando de la década de los años 90, sus principales características eran la apertura y democracia. En esa época Google y Amazon todavía eran pequeños jugadores intentando competir contra las estructuras tradicionales de negocios y fue gracias a esa cultura abierta que se vivía en Internet que esas dos empresas lograron ser los gigantes que ahora son. El problema para el dueño de la tienda online que me hizo LA PREGUNTA, es que ese mundo ya no existe.



Los intereses digitales hoy son más grandes y poderosos que los intereses tradicionales, la tecnología nos ha heredado una concentración económica y el nacimiento de las corporaciones digitales que dominan la economía del planeta. Buena suerte si quieren abrir su tienda online en esta época porque o se suben a una plataforma tipo Amazon, Sanborns, Mercado Libre o Linio, o no les va a llegar tráfico o peor, el que les llegue navegará en forma más lenta en su sitio. Internet ya no es más la “tierra de las oportunidades”.



Estamos en un dilema, porque lo que propiciará esta ley es que ya no existan más las condiciones en las que vimos nacer y crecer

a los Google, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera. Internet ya está plagado de intereses que con tal de mantener su relevancia y poder económico, son capaces de poner reglas y algoritmos a modo para no permitir la entrada de nueva competencia, lo que en consecuencia inhibe la innovación. La pregunta es: ¿Dónde está el pronunciamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México? ¿Qué van a hacer los proveedores de la conexión cómo Telmex, líder del sector, para que podamos vivir el auge económico que alguna vez nos prometió Internet? Que alguien les avise que los estamos esperando, ya pasó una semana.

*Fundador y Presidente del Consejo de Metrics.



Twitter: @JavierMurillo

LinkedIn: javiermurilloacuna



También te puede interesar:

La vida eterna será posible en el futuro

Google y Facebook deciden cómo vivimos

Tu salud merece más tecnología y menos folders