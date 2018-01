Nepotismo preocupante

1

Sin duda ésta será una de las elecciones en la que más acciones de nepotismo veremos.



Una es Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, candidata a gobernadora de Puebla por la coalición Por México al Frente.



Además está Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por el PRD; Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien sí tiene una carrera política propia y va como independiente, y Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador y también candidato del Frente.



Lo más increíble de esta situación es que ninguno de estos aspirantes es del partido más criticado por sus prácticas corruptas, el PRI. No, todos tienen que ver con dos de los institutos políticos que conforman la coalición Por México al Frente, PAN y PRD, quienes han hecho gala de su capacidad antidemocrática.



El caso que mayor enfrentamiento provoca es el de Rodrigo Gayosso, ya que su imposición rompió hasta la posibilidad de conformar el Frente en esa entidad, y va sólo por el PRD y un partido local llamado Socialdemócrata.



Esta designación demuestra las prácticas antidemocráticas de los gobiernos perredistas, que imponen a su parentela y no entregan buenos resultados.



El senador y aspirante al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, asegura que en esa entidad ya está pactado el triunfo con Rafael Moreno Valle para que su esposa Martha Erika Alonso sea la gobernadora.



Y señala que no sólo tendrá el apoyo de la coalición Por México al Frente, sino también del PRI y PVEM, ya que el exgobernador de Puebla logró pactar con el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.



Bastante exagerado el aspirante de Morena, ya que lo interesante sería que nos explicara qué dará Moreno Valle a Meade; de cualquier forma tiene razón en criticar el nepotismo en la entidad.



En el caso de los Yunes en Veracruz, es fácil predecir que si les salen bien las cosas faltan 12 años de gobierno de la misma familia.



Y no me refiero a los Yunes del PRI, ni a los demás de la entidad, ya que aseguran que en el directorio telefónico de Veracruz hay cerca de mil 500, sino al hecho de que Miguel Ángel Yunes Linares intentará ubicar a sus dos hijos en ese puesto y para ello los prepara.



Miguel Ángel Yunes Márquez es el candidato a gobernador de Por México al Frente, y su hermano, Fernando, senador con licencia, es presidente municipal de Xalapa y si por su padre fuera sería el siguiente candidato a gobernador.



Otra que tiene grandes posibilidades de obtener una candidatura a diputada, pero en este caso por el PRI, es Mariana Moguel, y no se la darán por haber hecho un excelente papel en el PRI de la Ciudad de México, sino simplemente por ser la hija de Rosario Robles.



Es así que los mexicanos tenemos que tener mucho cuidado con los demócratas de nuestro país, ya que apenas llegan al poder, se niegan a dejarlo, y si no pregúntenle a Martha Sahagún, quien hizo todo por ser candidata presidencial.



MÁS VALE

A punto de terminar el sexenio sin autoridades del sector judicial, el senador Emilio Gamboa hizo público el compromiso de la bancada priista de privilegiar la policía para sacar adelante los nombramientos de los fiscales General y Anticorrupción.



Así como como los nombramientos de los 18 magistrados en materia de anticorrupción; 14 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; seis magistrados agrarios y un magistrado de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que las reformas a la ley para sancionar el robo de hidrocarburos.

