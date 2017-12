Navidad Kumamoto

1

Pedro Kumamoto, joven político sin partido de Zapopan y colaborador de este diario, sigue dando muestras de que en México sí se puede hacer política diferente. Su victoria en 2015 lo hizo famoso a nivel nacional. Fue a raíz de esa elección que tomé nota de su existencia y el movimiento que encabeza.



La iniciativa #SinVotoNoHayDinero, para definir los criterios del financiamiento público de los partidos políticos en Jalisco, impulsada por Kumamoto, también le ha dado un perfil de carácter nacional. La iniciativa era una idea que existía hacía tiempo, pero en una democracia monopolizada por los partidos jamás prosperó. Tenía que ser un legislador independiente quien la hiciera realidad.



Ahora, en búsqueda de una senaduría, Kumamoto también se convierte en referente en torno a la transparencia y la rendición de cuentas con la que un político puede administrar las finanzas de su campaña.



Hasta el 22 de diciembre, el 34% de los reportes financieros de todas las campañas federales que el INE había recibido, corresponden a ingresos y egresos de la campaña de Pedro Kumamoto. ¿Si Kumamoto lo puede hacer, si reporta cada peso que ingresa o gasta, por qué los otros candidatos no lo hacen? ¿No quieren o no pueden, o ambas?



Eso no es todo, además usted podrá comprar artículos de promoción de Kumamoto en línea y apoyar el financiamiento de su campaña. Es decir, mientras que los políticos tradicionales regalan en sus eventos de proselitismo camisetas, gorras, paraguas, botellas para agua, llaveros, relojes, y más, en el caso de Kumamoto los vende. Quienes quieran contribuir a la elección de este millennial, pueden adquirir los artículos.

Todo en línea, con tarjeta de crédito o débito y con la factura correspondiente, ni un peso en efectivo y sin evasión.



Una vez más, Kumamoto innovando. Espero que llegue al Senado.

Será muy interesante tenerlo en esa cámara, tratando de imprimir un estilo diferente y fresco a la manera en que se legisla en México (acuerdos cupulares y negociaciones que no salen a la luz pública). Por ahora, aunque usted no vote en Jalisco, compre algo de Kumamoto en recuerdo y esperanza de que la democracia sí puede funcionar con valores y principios diferentes.

