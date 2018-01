Nace GIN TV

1





Ha nacido una PRODUCTORA DE TELEVISIÓN por Internet y redes sociales de nombre GIN TV. Nació gracias a una alianza estratégica entre dos empresas que tienen como misión común el trabajo en favor de la PROFESIONALIZACIÓN del TALENTO de las empresas mexicanas.



Las partes de esta alianza son GINgroup que liderea el CP RAÚL BEYRUTI SÁNCHEZ y Corporación Universo Pyme, proyecto periodístico que tiene sus antecedentes en 2005 cuando nace formalmente con un programa de radio diario, luego una página en Internet, un programa de televisión y posteriormente redes sociales con la marca de UNIVERSO PYME.



El punto de encuentro coincide con un compromiso decidido de ambas partes en el sentido de trabajar EN FAVOR DEL FUTURO DE MÉXICO invitando a las empresas y sus ejecutivos, empresarios y emprendedores a incorporar en sus ejercicios productivos cotidianos las mejores prácticas gerenciales, fortalecer las capacidades reactivas del talento empresarial y ofrecer un mejor escenario para el incremento de su vocación productiva y capacidad de respuesta ante cualquier entorno al que se enfrenten.



Como resultado de estas prácticas cotidianas, la capacitación permanente y la preocupación por potenciar de la mejor manera posible las capacidades de los empresarios y sus ejecutivos aumentará la productividad y habrá un mejor entorno tanto para las empresas como para el futuro de los empresarios y sus empleados, también inmerso en condiciones permanentes de capacitación.



GINgroup, empresa LÍDER en la ADMINISTRACIÓN INTEGRAL de CAPITAL HUMANO, que entre otros rubros es la empresa MÁS IMPORTANTE en la administración de NÓMINAS, con más de 155 mil a la fecha, se ha destacado por mantener entre sus principales principios el contribuir no solo a que las familias mexicanas que dependen de este consorcio empresarial 100 por ciento mexicano vivan bien, FELICES, sino puedan contemplar un futuro con mayor certidumbre derivado de reconocer sus renovadas capacidades de respuesta ante un contexto por más adverso que pudieran llegar a presentarse.



La congruencia entre el discurso y la práctica es lo que más digno de plasmar en estos renglones. GINgroup sostiene a la fecha 300 becados en su complejo de empleados y trabajadores. Muchos de ellos para llegar a concluir estudios profesionales pero también quienes aspiran a un grado de maestría o incluso el doctorado. Este esfuerzo representa para el GIN la inversión de 10 millones de pesos mensuales.



Para el caso de trabajadores que no cuenten con educación primaria concluida o educación secundaria o de preparatoria se han apoyado en la Fundación (SOMOS) + por México y permitirá concluir esos grados de estudio mediante la inversión de 400 horas gracias al apoyo de asesores en los distintos niveles educativos. En breve GINgroup será un consorcio en donde ni un solo trabajador no haya concluido sus estudios de preparatoria al menos. Muy pocos grupos empresariales pueden presumir de esa responsabilidad cumplida.



Bajo esos férreos compromisos, no había mejor aliado posible para conseguir la misión de contribuir con mensajes videograbados, televisivos por Internet y Redes Sociales a la profesionalización INTEGRAL de las empresas y sus bases de empleados y trabajadores.

No fue difícil concertar la alianza porque en lo FUNDAMENTAL había plena coincidencia.



Los trabajos han iniciado. Por el momento, y solo como etapa inicial, los segmentos del complejo emprendedor y empresarial mexicano que serán atendidos son LOS EMPRENDEDORES, las microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, profesionistas independientes en seis grupos de contenidos con los que arranca este esfuerzo: FISCAL, ADMINISTRACIÓN, CAPITAL HUMANO, LEGAL, se retomará el esfuerzo periodístico de UNIVERSO PYME rescatando los elementos de innovación que ahora caracteriza a proyectos emprendedores y empresariales en el país y se tendrá una barra de ENTRETENIMIENTO a partir de los contenidos que el Grupo GIN produce en sus casi 15 publicaciones de más diversa índole donde destaca, entre otros, los contenidos que se producen en PLAY BOY, integrante del complejo editorial del consorcio.



Pero ese será solo el inicio. Vendrán oportunidades de vinculación entre quienes deseen encontrar oportunidades de inversión en nuevos negocios, relación con innovadores, inventores o empresas con productos o servicios relevantes y novedosos.



Mientras llega la página de Internet y se define en dónde estarán los estudios de producción ya se pueden suscribir a la página GIN TV en Facebook. Seguiremos informando.



