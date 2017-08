Morena y su encuesta capitalina

1

Nos cuentan que la balanza para elegir al candidato de Morena en la Ciudad de México se inclina fuerte hacia el lado de Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc. Nos dicen que los resultados del último sondeo interno llevado a cabo por el partido, arrojan que entre los casi 9 millones de habitantes de la capital, más del 45% de los electores votaría por el zacatecano. En los últimos días este personaje logró el respaldo de partidos como Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Encuentro Social y diversos candidatos independientes. Habrá que ver quién es el bueno en la encuesta que arranca hoy viernes y termina el domingo. En la competencia están Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan; Martí Batres, presidente de Morena en la CDMX, y el senador Mario Delgado.



El humor de Narro



José Narro, secretario de Salud, fue cuestionado ayer, en una gira por Jalisco, sobre si aspira o no a la candidatura presidencial. Si es presidenciable o no. “Soy totalmente... secretario de Salud”, contestó. Eso sí, hizo la broma al decir que si se trata de decirlo como mexicano, pues eso sí sería un gran honor. El exrector de la UNAM sigue apuntado.



Meade, con “crédito” entre burócratas



Después de que se abrieron los candados en el PRI para 2018, la mira está puesta en José Antonio Meade. Por lo pronto, el líder de la burocracia nacional, Joel Ayala Almeida, hizo un guiño al secretario de Hacienda al expresar que en el sector laboral del tricolor sí le dan crédito para el año próximo, pero hasta el momento sólo “un crédito laboral”, con el que reconocen sus buenos oficios para apoyar a los trabajadores.



Presume PAN padrón confiable



Los que dicen que ahora sí se quedarán con puros militantes convencidos y no de relleno, como anteriormente, son los panistas. Presumen que, aunque la depuración de su padrón de militantes aún no concluye, la garantía es que será un padrón confiable para 2018. La cifra, nos la reveló el propio senador Ernesto Ruffo, encargado de depurar el listado, quien dijo que sólo el 55% refrendó su militancia, el 45% no era panista y muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban en el padrón.



Bromea Ruffo Appel por error en spot



Por cierto, que el senador Ernesto Ruffo Appel, tomó con calma y hasta con sentido del humor el error que cometió el PAN al poner mal su segundo apellido (“Rapel”) en el spot donde participaron tres de los aspirantes: el propio Ruffo, Luis Ernesto Derbez y Juan Carlos Romero Hicks. Dijo que al parecer todo fue por las prisas y hasta bromeó: “Lo bueno fue que todo mundo se dio cuenta”.



Se mantiene el suspenso



Si Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, violó o no el Estatuto de su partido al ocupar de manera simultánea la presidencia y un escaño en el Senado, sigue en suspenso. La Comisión Nacional Jurisdiccional de ese partido, aunque debió dictaminar desde hace varios días, no ha dado a conocer el resultado. Tal vez no encuentran la forma...



