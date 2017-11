Morena vela armas contra Presupuesto

1

Los diputados de Morena amenazaron ya con impedir, como sea, que se apruebe el Presupuesto de Egresos de 2018 “que están acordando el PRI con el Frente Ciudadano por México”. Aunque su coordinadora en San Lázaro, Rocío Nahle, no quiso decirlo, sus compañeros ya anticiparon que si en la Comisión de Presupuesto “no los toman en cuenta, no los escuchan y los ignoran”, en la tribuna del salón de sesiones “sí nos van a ver, porque no pasará”. Incluso anticiparon que su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, se sumará a los legisladores en una campaña nacional en contra de los partidos que ya elaboran el decreto final.



AMLO cobija a Alberto Anaya



Su esposa, Guadalupe Rodríguez, está siendo investigada. La PGR la considera la artífice de la red de lavado de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León que debían ser para los Cendis que administra el PT. Pero él, Alberto Anaya, líder eterno del partido de la estrella, se siente tranquilo, quizá porque cuenta con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien ayer lo arropó en su gira por Zacatecas. Lo cierto es que encontró la excusa perfecta. “Me atacan por mi alianza con AMLO”, alega el petista.



¿Seguirá la alianza Frente-PT en el Senado?



A partir de hoy se verá de qué tamaño es la alianza legislativa entre las bancadas del Frente (PAN-PRD-MC) y la de PT-Morena. La coyuntura del cese de Santiago Nieto como fiscal electoral mantuvo unidos a estos grupos parlamentarios en el Senado, pero ya desde el pasado martes se dejó ver una fisura, luego de que los petistas Manuel Bartlett y Miguel Barbosa dudaron del compromiso del panista Fernando Herrera y del perredista Luis Sánchez de mantener las demandas de ese frente en el caso Fepade. Hoy, cuando se lance la convocatoria para la elección del nuevo fiscal electoral, veremos si se mantienen unidos o termina la aventura opositora.



Presiones en el IPN



Parece que en los tres años que lleva al frente del Instituto Politécnico Nacional, el director general Enrique Fernández no ha cosechado muchos amigos. O lo usan de pretexto para agitar. Hoy, en varias escuelas del Poli se llevará a cabo una consulta entre alumnos y maestros para saber si quieren que siga al frente. Esto es una protesta por la gestión que ha tenido Fernández Fassnacht, porque los alumnos en realidad no eligen al director del IPN. La consulta será acompañada este jueves de una marcha, exigiendo que no siga el mismo director. Parece que no ha logrado unificar al Instituto.



La CNTE define en diciembre



La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aún se está pensando si apoyará a un candidato presidencial para 2018. Sin embargo, algunos maestros de la CNTE ven en el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la opción más “viable” ya que ha dicho de manera pública que va a derogar la Reforma Educativa. Nos dicen que para diciembre podrían emitir una carta para anunciar su espaldarazo de manera oficial.



