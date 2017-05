1

El ciudadano Mony de Swaan votó en 2015 por Ricardo Monreal para que fuera su delegado en la Cuauhtémoc. Casi dos años después de esa elección, Monreal tuvo ayer un gesto con Mony.



No puedo asegurar (no tengo las pruebas) que Monreal haya mandado a golpear a Mony, pero sí se puede decir lo que demuestran los videos: el jefe delegacional de la Cuauhtémoc permitió que más de un centenar de individuos –que vitoreaban a Monreal– acosaran y golpearan a una veintena de vecinos que osaron ejercer el derecho a la protesta pacífica.



Bienvenidos al verano capitalino de 2017. Monreal tiembla ante 25 vecinos.



-Mony, ¿cómo estás?, le pregunto a ese vecino de la Condesa vía telefónica.



-Bien, muy contento.



-¿Cómo que contento?



-Sí, contento, porque éramos 25 vecinos, principalmente mujeres. ¿Sabes lo que Monreal pudo haber dicho? “Vean, de ese tamaño es mi oposición, solo 25”. Y en vez de eso nos mandó golpear. Al señor no le gusta ni que 25 vecinos le digan lo que piensan.



-Ustedes anunciaron que irían a manifestarse, a pedir la destitución del jefe delegacional.



-Claro, desde hace días. Y nos dividimos tareas. A mí me tocó el manifiesto (disponible en http://bit.ly/2q4O5GV). Otra vecina le avisó a Hiram Almeida, jefe de la Policía, que iríamos a la delegación y a la Asamblea Legislativa. Y lo que pasó es que no nos golpearon en la explanada de la delegación, no, sino adentro, mientras este señor tenía una reunión de seguridad.



No nos quedó de otra más que salir. Acabamos en Buenavista, tomando literalmente Buenavista, que fue la única manera en la que, una hora después de que empezaran a agredirnos, nos hizo caso la Policía. Antes se cansaron ellos de golpearnos y empujarnos, que en que llegara la Policía.



-¿Quiénes eran ustedes, Mony?



-Vecinos de la Roma-Condesa, de Tepito, de la Doctores, de la Juárez.



-¿No pensaron que los podrían reprimir?



-Teníamos una especie de protocolo de seguridad, pero cuando te llegan a madrear 200 ni te acuerdas de los protocolos (ríe). Y la verdad dijimos: “sería un escándalo si nos pegan, no se van a atrever, nos van a apabullar con gritos, serán más que nosotros, pero no nos van a golpear”. Y nos golpearon.



-Van a decir que no los golpearon.



-Yo no sabía esa técnica: con la pancarta de apoyo a Monreal se tapan la cara y por debajo te dan de patadas. Hubo empellones, golpes, jalones de pelo. Y éramos cinco hombres y 20 mujeres. No mames los güevos que tienen esas mujeres que protestaron. Vamos a denunciar en la Comisión de Derechos Humanos.



A Mony le robaron su celular, mismo que reseteado y sin tarjeta SIM le fue devuelto una hora después.



Es aberrante lo que le pasó a esos vecinos. Una agresión auspiciada por alguien que se dice de izquierda y que representa a un partido que algunos ven como una esperanza, para la ciudad y para México. ¿Qué dirán Morena y López Obrador de esto? ¿Nada? ¿Neta? Pos guau, chida su democracia.



Y qué dirán también otros actores relevantes (es un decir) de la ciudad.



Hasta anoche nadie del GDF (o como se llame ahora) le había llamado a Mony. Ningún diputado de la Asamblea Legislativa.



¿Eres vecino y quieres protestar? Lo aquí narrado en tu delegación te puede pasar, y el gobierno central lo va a solapar. Chingón.



Twitter: @SalCamarena



