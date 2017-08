Monreal recuerda a AMLO: no robar, no mentir, no traicionar

1

Ricardo Monreal exige a la dirigencia de Morena que rectifique en su error de la encuesta para elegir candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Le pide peras al olmo: que López Obrador admita que se equivocó. No va a suceder.



También rechazó la senaduría que le ofrecieron para contentarlo. Pensaban que está en busca hueso y se volvieron a equivocar.



Quizá lo más importante de su mensaje de ayer en redes sociales fue que reiteró su lealtad a los tres principios de Morena: no robar, no mentir, no traicionar.



Le está diciendo a López Obrador que con el fraude de la encuesta para hacer ganar a Claudia Sheinbaum, le dio la espalda a esos tres principios.



A Monreal le robaron la candidatura porque él ganaba en todas las encuestas e inventaron una para hacerlo perder.



Contra lo que siempre se quejaron, montaron una encuesta que nadie conoció, y ya bien cuchareada, dieron a conocer unos resultados increíbles que ponían a Sheinbaum en primer lugar, a Martí Batres en segundo y a Monreal en tercero.



Le robaron la candidatura para humillarlo y vengar así quién sabe qué afrenta personal que guarda López Obrador en el fondo de sus rencores.



Abdicaron de su primer principio, no robar, y le entregaron la candidatura a la señora Sheinbaum que no ganó la encuesta.



Pusieron a Martí en segundo lugar para bloquear los posibles reclamos de Monreal, a quien mandaron al tercer sitio de manera deliberada.



¿No fue deliberado? A ver, enseñen la encuesta y expliquen cómo les dio ese resultado diferente a 17 encuestas previas.



El segundo principio que dice Morena que tiene es no mentir. Y lo rompieron de manera flagrante con el fraude dado a conocer el jueves.



Le mintieron a la ciudadanía que financia con sus impuestos a los partidos, al presentarle resultados diferentes a los que realmente existen y están plasmados en las encuestas independientes que se realizaron.



¿Alguien cree que Sheinbaum ganó la encuesta, que Martí fue segundo y Monreal tercero?



Mintieron. Y lo justifican con el argumento de que la todavía delegada en Tlalpan va a ser muy buena candidata pues tiene un doctorado (Monreal también lo tiene) y es muy cercana a López Obrador.



Entonces hubieran dicho que se iba a definir por quien López Obrador consideraba la mejor y la más leal a él en lo personal.



Pero optaron por la mentira, y le dieron la espalda a su segundo principio.



El tercero es no traicionar. Y a Monreal lo traicionaron porque le dijeron que iba a ser una encuesta imparcial, independiente, y lo dejaron plantado a pesar de ser el ganador en las intenciones de voto.



Lo traicionaron porque Monreal siempre se la jugó con López Obrador, aún en las batallas imposibles de ganar, como fue el litigio post electoral de 2012. Así le pagaron, con una encuesta cuchareada para hacerlo perder y humillarlo en el tercer lugar.



Y lo traicionaron porque Sheinbaum y AMLO comparten los secretos de los segundos pisos del Periférico y del Distribuidor Vial de San Antonio.



Ahí está todo. Una obra que según Sheinbaum costó cuatro mil 500 millones de pesos y según la Secretaría de Obras el pago fue por cinco mil 680 millones de pesos (ver artículo de ayer en estas páginas de Fernando García Ramírez: “Sheinbaum, opacidad y corrupción”).



¿Dónde quedaron esos mil 180 millones que están volando entre un cálculo y otro?



No robar, no mentir, no traicionar. Los tres principios de Morena que fueron rotos porque ahí no hay más principio que la voluntad de su caudillo, el dueño del partido, López Obrador.



