México, esta semana puede ser memorable

Lo nuestro es el drama. Este país no se caracteriza por ser entusiasta de la economía, ésta es demasiado… pragmática.



Pero sí sabemos generalmente a cómo está el dólar y generalmente, el ritmo al que se mueve la inflación. Bien, ambos indicadores pueden moverse bruscamente esta semana.



De aquí al domingo la moneda estadounidense puede variar su precio en función de cinco letras: Trump.



El visceral presidente estadounidense puede tomar una decisión abrupta esta semana y estallar en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Más de lo común.



El presidente estadounidense recibió un golpe la semana pasada y su Gobierno se quedó sin recursos para operar salvo aquello que consideran lo fundamental.



Él busca a quien se la hizo, pero quizá también quién se la pague.



Esta semana, Ildefonso Guajardo —convertido en una suerte de primer charro nacional— se reunirá en Canadá con la representante de esa nación, Chrystia Freeland y con Robert Lighthizer, quien carga con la defensa de los intereses y prejuicios estadounidenses. Es la nueva ronda de negociaciones del tratado trinacional.



Allá, el secretario de Economía oriundo de Monterrey debe dar señales a su par estadounidense de que México está dispuesto a ceder algo en la negociación del tratado. Al parecer, llevará en una bandeja algunas propuestas, como la de aumentar la participación de Norteamérica en el porcentaje de las piezas de cada vehículo que de esta región salga. Justamente como quiere Donald Trump.



Si no le gustan las porciones de las viandas al personaje, habrá una reacción.



Por eso quizá el mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, emitió el viernes un texto titulado: “Mexico, The week ahead: Next week should prove to be quite eventful”, que indica eso, que esta semana puede ser memorable.



“Entre el ruido, las cosas parecen moverse en la dirección correcta, como mostró el marcado rally en los activos mexicanos, particularmente el peso. Pero hay todavía amplia cabida para que las cosas vayan mal y el riesgo principal se mantendrá muy probablemente elevado”, expuso JP Morgan en este texto firmado por su economista en jefe para México, Gabriel Lozano.



Luego está la inflación que finalmente podría mostrar esta semana una marcada baja.



“La dinámica de la inflación está también en una coyuntura crítica, se espera que esta semana el IPC preliminar de enero entregue una esperada caída en la inflación”, escribió Lozano.



Si sus pronósticos son correctos, la inflación anual debe ubicarse en 5.5 por ciento, una baja considerable desde el 6.8 por ciento del cierre de año.



La lógica es simple. La gasolina no subió este año en la proporción en la que lo hizo en 2017.



Esta semana cada quien negocia aumentos salariales, o la renta de un departamento o un contrato para atender a un cliente durante 2018. Bien haría en esperar a ver lo que ocurra esta semana antes de firmar ante el notario.

