México: ¿Escala al séptimo lugar en ranking de turismo internacional?

En 2017 es muy probable que las cifras de turismo internacional reconozcan un ingreso de 39.3 millones de turistas que eligieron a México como destino. La derrama en monetario habría superado los 21 mil 370 millones de dólares. En cuanto a número de turistas, se habría crecido 9 por ciento respecto al año de 2016 y en cuanto a derrama económica habría crecido al menos 9 por ciento también.



Entre enero y noviembre del año pasado, ya se registraron 19 mil 90 millones de dólares como derrama, superando la cantidad de 17 mil 520 observados en el mismo período del 2016. Es muy posible que la derrama final a lo largo de todo el año pasado supere la cantidad de 21 mil 371 millones de dólares.



Los datos que ofrece esta columna, en cuanto al comportamiento del turismo internacional que llegó a México durante 2017, son estimaciones muy confiables, pero finalmente estimaciones que aún no pueden darse por oficiales. Estas son estimaciones que ya "se mastican" en las altas esferas del turismo mundial.



El que México desplace a Alemania en el ranking mundial del séptimo lugar depende no solo de que estos cálculos sean correctos, cosa que es altamente probable, sino se conozca la manera en que el turismo extranjero se haya comportado en su arribo a Alemania.



Lo que me afirman mis fuentes ante la WTO es que México no bajará del octavo sitio en 2017 pero dan como "altamente probable" que escale un lugar.



Ya México habiendo logrado el octavo sitio en 2016 estaba muy cerca -a 600 mil visitantes- de igualar las cifras oficiales de la nación germana y que son reconocidas por la Organización Mundial de Turismo.



La competencia es desencarnada. Se pelea de manera muy intensa la actividad turística internacional porque finalmente son recursos frescos para cualquier economía. Para el caso de México, se consolidaría el sector como el tercer generador de divisas con amplias posibilidades de que se acerque a la segunda de consolidarse el avance turístico del país.



Los estadounidenses, a pesar del humor y de la insolencia del presidente de su país hacia todo lo que refiere a su vecino del sur, siguen incrementando su presencia en nuestro territorio. El año pasado habrían viajado a México 10 millones 843 mil estadounidenses entre enero y noviembre. El aumento en cuanto a número se refiere supera el 10 por ciento. Mayor incremento presentaron los turistas de Canadá que crecieron 11.6 por ciento en los primeros once meses del año pasado hasta el registro del millón 800 mil viajeros; y del caso de Argentina se presentó un ingreso muy cercano al medio millón, con un aumento de 20.8 por ciento.



Las cosas se están haciendo bien en el sector turismo. Se está invirtiendo bien en la promoción del turismo hacia nuestro país y las estrategias están funcionando. No quiere decir esto que el turismo en México en cuanto a arribos internacionales no tenga margen alguno para crecer y mejorar. Un asunto al que referiremos posteriormente hace gala de la necesidad urgente de diversificar nuestra oferta hotelera. No es posible que en diez destinos se concentre más del 97 por ciento de los arribos internacionales y menos que cerca del 80 por ciento se encuentre en tan solo tres destinos: Cancún, Riviera Maya y Cabo San Lucas.



Este miércoles se inaugura en MADRID, España, la FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO en su 38ava edición. México se lleva destacadamente las palmas en cuanto a la región de América Latina. Decíamos que vienen 5 gobernadores y 19 secretarios de turismo de igual número de estados en el país. Por acá hizo su arribo ayer ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO acompañado por un grupo pequeño de sus más cercanos colaboradores, y de HÉCTOR FLORES SANTANA, director de CPT, brazo promotor del turismo mexicano.



Dicen aquí que México no viene a ver si puede, sino porque puede viene.





Twitter: @ETORREBLANCAJ



