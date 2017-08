México amplía red de apoyo a emprendedores 

1

La buena noticia tendría que reconocer sin temor a equivocarse que hoy en día la red de instituciones y puntos de apoyo a Mipymes y emprendedores es mucho más robusta de lo que era hace una década, ya iniciada la política prosector de las pequeñas y medianas empresas.



Hace una década se articulaban los primeros esfuerzos para atender también a los emprendedores.



Entre lo más destacado es que ya hay organizaciones que llegan a estados en donde su función acaba siendo absolutamente necesarias.



Tal es el caso de Querétaro, donde hace algunos meses llegó Start Up México con una oficina de atención para procesos de aceleración comercial.



SUM Startup México llegó a Querétaro el pasado mes de mayo con Lilian Vázquez Jiménez, exfuncionaria en el Inadem responsable de la articulación de políticas públicas de fomento a la innovación y de las convocatorias correspondientes al amparo del área que entonces encabezaba María del Sol Rumayor Siller.



Por cuestiones de índole personal Lilian cambió su residencia y esto fue aprovechado por Start Up México, ese organismo que encabeza Marcus Dantus y que en la administración del Inadem que encabezara Enrique Jacob Rocha recibió tanto apoyo.



SUM Querétaro no es una incubadora sino una aceleradora comercial que tiene el compromiso de atender este año a un grupo de entre 60 y 70 empresas que reciben el apoyo para el proceso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro. Por ahora esta oficina de promoción económica corre con los gastos que el proceso de aceleración implica para las empresas.



La primera generación salió recién, en un proceso que inició en mayo, y ya son 11 las empresas que egresaron. Se espera en pocos días una segunda generación, que pudiera ser integrada por otras 50 empresas que están enlistadas como dispuestas a correr con esta experiencia.



Entre los beneficios que se conceden a las empresas incluidas en este proceso están no sólo el darles mayor tracción comercial sino también involucrarlas, cuando el caso lo amerita, al inicio de un proceso de internacionalización, así como apoyarlas para ser capaces de abarcar nuevos mercados.



Se contempla también como parte final del proceso el acercarlas a alternativas de financiamiento, alianzas estratégicas o incluso encuentros con fondos de capital de riesgo o capitales ángeles interesados en sus proyectos.



La Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, así como la correspondiente de la entidad, están muy interesadas en que los emprendedores y Mipymes de Querétaro cuenten con un punto de apoyo que las profesionalicen porque ello redunda en un mejor comportamiento económico de la entidad.



SUM lleva tres años en funcionamiento y cuenta con oficinas en Mérida, León, Nuevo Laredo y Querétaro, y están en espera de que en breve inauguren su sede en Oaxaca.



SUM Querétaro tiene oficinas para compartir para las empresas en el proceso de aceleración, oficinas en renta, espacios de esparcimiento y cuentan con un diplomado en innovación así como en un club en donde las empresas integrantes comparten experiencias en estas novedosas dinámicas de colaboracionismo.



Para contacto al teléfono 442-212-2583 o al correo lilian@startupmexico.com



ExpoConsume (lo que México produce) habrá de iniciar la siguiente semana en el WTC CDMX, el 18 de agosto específicamente, con duración al día 20 entre las 11 y las 18 horas. Habrá conferencias, talleres, exposiciones de empresas.



El propósito de este evento impulsado por Ángeles Luque es colocar en posición de trato directo a empresas pequeñas y a consumidores, espacios para propiciar que en México se consuma preferentemente lo que el país produce.



En el programa de tres días están contemplados cuatro talleres y 12 conferencias. El acceso será gratuito y detrás de la organización e iniciativa hay mucho esfuerzo y la convicción de que sólo impulsando a las Mipymes y a emprendedores será posible pensar en un crecimiento económico nacional más sólido.



Datos de contacto: contacto@consumeloquemexicoproduce.mx o celular: 922 114 8296.



