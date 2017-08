Mercado laboral sólido, pero la mayoría en la economía informal

1

Las cifras del Inegi y del IMSS para julio nos dejan ver un mercado laboral robusto. Mes a mes entran al mercado de trabajo cientos de miles de jóvenes que desean incorporarse a la actividad económica. La economía está siendo capaz de absorberlos, pero con sueldos de mala calidad, y principalmente enrolados en la economía informal.



La tasa de desocupación, con una definición muy cuestionable, de gente que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero que manifestó su disposición para hacerlo e incluso hizo alguna actividad por obtener empleo, se mantuvo en 3.2%, de la población económicamente activa. Nivel similar al alcanzado en el mes previo. Una tasa muy reducida. En julio del 2014 la desocupación superaba el 5%.



En las cifras del IMSS, el número de trabajadores afiliados aumentó en el mes de julio en 38.2 mil plazas, 73% por arriba de los trabajadores afiliados en julio del año pasado. En lo que va del año, se han afiliado 555.6 mil personas, un 19.72% más que en los primeros 7 meses del año anterior. No se sabe cuántos de estos trabajadores ya se encontraban trabajando en la economía informal, y cuántos son personas que están ingresando al mercado laboral, desde el desempleo.



Una definición más estricta denominada tasa de subocupación, (que se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo, de lo que su empleo actual le ocupa) se ubicó en julio pasado en 6.4%. Con la misma definición, en julio del 2016 la subocupación se encontraba en 7.9%. En noviembre de 2015 la tasa de subocupación se encontraba en 9.4%.



La tasa de participación que se refiere a la proporción de las personas de 15 años de edad y más, que son económicamente activas, en relación a la población total, se reportó en julio en 59.2%, por debajo del 59.3% de junio.



Por estados, la desocupación es sumamente variante. En Tabasco, en donde el desplome de la actividad petrolera ha causado estragos en la población, la tasa de desocupación es del 7.3%, mientras que en estados muy pobres como en Guerrero (1.7%), Morelos (1.8%) o Oaxaca (1.8%), los índices de desocupación son los más bajos, inferiores al 2%. En estados donde el boom económico es notorio, por la inversión automotriz o aeroespacial, como Guanajuato (3.4%), Querétaro (4.5%), San Luis Potosí (2.8%), Aguascalientes (4.0%), Puebla (3.3%), Nuevo León (3.7%), Chihuahua (2.8%), Coahuila (4.8%) o Sonora (3.9%) la tasa de desempleo promedio es del 3.7%, en donde se encuentra otro tipo de problema, que es la escasez de mano de obra calificada.



El dato que resulta alarmante es la tasa de informalidad que se ubicó en julio en 57.1% y que aumentó respecto al 56.7% que se registró en junio pasado. En abril del 2013 ésta alcanzaba el 60.2%. Si bien la trayectoria es descendente, se tiene que hoy en día de cada 10 trabajadores casi 6 se encuentran en la economía informal, están ocupados por cuenta propia o están en la economía de subsistencia. La tasa de ocupación en el sector informal, excluyendo la economía agrícola se situó en 26.5% de la población ocupada.



Estas cifras implican que el mercado interno tiene cierta base para mantenerse, aunque las últimas estadísticas en las ventas de la ANTAD a tiendas comparables y en términos reales presentan caídas en la actividad comercial. Si no hay más inversión productiva, si la inflación aumenta, y los salarios no lo pueden compensar, si las remesas familiares cayeran y si el crédito al consumo baja, irremediablemente el mercado interno se contraerá.



La Coparmex está de nuevo tratando de impulsar un incremento adicional en el salario mínimo. La medida de ingreso mínimo legal que se ha venido desindexando de la economía. Aspirando que ésta se sitúe en el nivel mínimo de subsistencia.



¿No sería mejor que tanto el sector privado como el Estado enfocaran sus baterías hacia encontrar las medidas necesarias para incrementar la productividad? Esta es realmente la única forma posible de aumentar los niveles de bienestar en la población. ¿Qué es lo que estorba para que tengamos una mayor inversión productiva?



Si nuestro esquema fiscal es meramente recaudatorio y tiene los incentivos en sentido opuesto para la creación de empleos formales y bien remunerados, estamos frenando las oportunidades de empleo.



En la mayoría de las encuestas de los indicadores cíclicos que publican distintos organismos como el Banco de México e Inegi, o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la inseguridad y la corrupción se presentan continuamente como los dos principales factores que afectan la buena marcha de los negocios.



La sobreregulación en el sector financiero y en otros sectores también está generando costos innecesarios e ineficiencias en la economía.

El tamaño del aparato burocrático del Estado y el enorme gasto que lo mantiene es también un enorme freno para la disponibilidad de recursos para la inversión productiva.

* El autor es presidente de Bursamétrica.

