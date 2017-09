Mensajes claros

1

Nunca lo mencionó, por supuesto, por su nombre, pero la referencia fue más que clara a Ricardo Monreal en el discurso de López Obrador ayer: “Hay quien cree que lo más importante son los cargos. Les brota la ambición y la calentura, sobre todo si se va a ser candidato a algún cargo. Va a haber muchas oportunidades para participar, no todas son candidaturas”. La alusión al jefe delegacional de Cuauhtémoc –ausente por cierto en el acto de Morena–, quien acusa mano negra (o dedo negro) en la encuesta interna para coordinador-candidato de la CDMX, fue aplaudida por la multitud.



Apoyos polémicos



Así como en Morena se celebró a lo grande la incorporación de figuras como la exministra Olga Sánchez Cordero o de la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez, nadie habló de un personaje que no subió al templete, pero hizo acto de presencia en el mitin de AMLO en el Monumento a la Revolución: el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino, sumamente cuestionado por la opacidad con que maneja desde hace décadas ese gremio. Y bueno… eso por no hablar del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien, ese sí, se dejó ver en el templete, pese al escándalo por sus presuntas ligas con El Ojos.



Breve encuentro Peña-Cordero



Un apretón de manos y un breve diálogo intercambiaron el presidente Enrique Peña y el nuevo presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, tras el mensaje del Ejecutivo por su V Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, el sábado. Más allá del acto protocolario, el mandatario dio una señal clara de que, pese a la guerra declarada por un sector del PAN, afín a su dirigente Ricardo Anaya, lo que urge a México es avanzar en las reformas pendientes, sobre todo en materia de seguridad y anticorrupción.



Herrera quería la Jucopo



Resulta que, en las negociaciones para integrar la Mesa Directiva del Senado, antes de que se eligiera a Ernesto Cordero, y tras el rechazo del PRI a la propuesta de las anayistas Laura Rojas y Adriana Dávila, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, propuso a su homólogo del PAN, Fernando Herrera, que fueran Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega… pero esa propuesta nunca llegó a la bancada azul. ¿Por qué? Herrera se la guardó, pues –denuncia Javier Lozano– quería que el tricolor se quedara con la Mesa para negociar para él la Junta de Coordinación. Fuertes declaraciones…



Fausto se acerca a Morena



Sorpresiva fue para muchos este fin de semana la presencia del exgobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo, en el evento público del informe de labores del ahora diputado de Morena, Fidel Calderón, que apenas la semana pasada era del PRD. Hasta Morelia acudió la coordinadora de los diputados federales del partido de López Obrador, Rocío Nahle, para dar la bienvenida al diputado, y de paso saludar al exgobernador tricolor.



Presumiendo la reforma



El secretario de Educación, Aurelio Nuño, acompaña al presidente Enrique Peña para hablar en China de los logros de la Reforma Educativa. Según la SEP también se hablará de un posible convenio para que estudiantes mexicanos aprendan chino. Si don Aurelio se había placeado en el país presumiendo la reforma, esta proyección internacional no le vendrá nada mal.



