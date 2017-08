Meade piensa en 2018… pero en el Presupuesto

1

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que ya piensa en 2018… pero en cuanto al paquete presupuestal se refiere, pues se entrega en septiembre y, por ende, agosto es clave para su elaboración. Tras la insistencia de la prensa, en Zacatecas, para conocer su opinión ante una eventual modificación de estatutos en el PRI que le abra la puerta a la candidatura presidencial, Meade reiteró: “Nosotros ahora estamos concentrados solamente en la elaboración del paquete”.



Confianza priista… contra el INE



Ayer, la víspera del arranque de las mesas temáticas de la Asamblea del PRI, el presidente del partido, Enrique Ochoa, se dio tiempo para acudir al Tribunal Electoral federal y reunirse con la magistrada presidenta y otros cinco magistrados a fin de abordar el litigio de Coahuila. El dirigente nacional confió en que los impartidores de justicia electoral “pondrán orden en donde el INE ha dejado un desorden”, y no escatimó en críticas contra la actuación “completamente entorpecida” de los consejeros en el proceso de fiscalización. Sí, se veía molesto.



Y el TEPJF se va con calma



Aunque ya se manejaba la anulación de la elección en Coahuila como un hecho, los magistrados del TEPJF se tomarán con calma la revisión de los recursos. Ayer escucharon alegatos de PRI y PAN, pero de antemano dejaron claro que irán por prioridades, pues primero revisarán lo que toca al Estado de México, donde la toma de protesta es el 15 de septiembre, y después analizarán a fondo si procede la anulación de la elección coahuilense, donde el siguiente gobierno empezaría hasta el 1 de diciembre.



‘El delegado’ Franklin



Hasta la fuerza de la naturaleza se hizo presente en la controvertida mesa temática de Estatutos del PRI. Varios priistas que viajaban a Campeche sufrieron los embates de Franklin a larga distancia, pues las lluvias que provocó el meteoro ocasionaron retrasos en los vuelos, lo que los mantuvo varados en la terminal aérea de la Ciudad de México. A ver si los priistas no culpan al clima de cualquier “madruguete” en el método para seleccionar a los candidatos.



Hacienda se refuerza



Con la llegada de Emilio Suárez Licona a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, el titular de esa dependencia, José Antonio Meade, fortalece su equipo y envía a unos de sus colaboradores más cercanos a negociar con los gobernadores en momentos en los que la fiscalización de las deudas locales se hace cada vez más con mayor rigor.



Con todo contra Rigo



No sólo el PRD, sino también el PRI en la Asamblea Legislativa está decidido a armar un sólido expediente contra Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, por sus presuntos vínculos con el crimen. La diputada y presidenta tricolor en la ciudad, Mariana Moguel, anticipó que entregará a la Comisión Jurisdiccional de la ALDF más de 400 denuncias ciudadanas por actos del crimen organizado en esa demarcación, que el funcionario morenista no atendió. Un jefe delegacional “no puede ser omiso y se lo dije muy claro en la comparecencia”, advirtió.



