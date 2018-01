¿Mataremos a la gallina de los huevos de oro?

1

El asunto no es menor. México habrá escalado muy posiblemente al sitio siete dentro del ranking de turismo internacional, superando a Alemania. Para el 2018 pudiera avanzar al sexto sitio superando al Reino Unido. La competencia es despiadada. Un error puede costar muy caro tomando en cuenta los 21 mil 370 millones de dólares que muy posiblemente haya recibido el país como derrama económica el año pasado.



Un buen ejemplo nos lo ofrece España. El país europeo ha conseguido escalar, durante 2017, al segundo sitio mundial en el ranking estimado por la Organización Mundial de Turismo. Pero no está en ese destacado escalón como producto de una herencia.



España se encontraba en el sitio octavo en 2011 y para el 2013 consiguió escalar al cuarto lugar como destino del turismo internacional.

En seis años paso del octavo al segundo lugar. Nada le garantiza que pueda desplazar a Francia del primer sitio, pero nada impediría que lo hiciera si se conjugan determinados elementos como pudieran ser el mantener las políticas de fomento de la actividad turística mientras que a Francia le afectara algo de manera relevante y negativa.



En el FIT 2018, la trigésima octava expo turística del evento, segundo en importancia en el Continente Europeo los propios españoles, todos ellos vinculados a la promoción turística de su país afirmaron de manera unánime que la CONTINUIDAD de la política pública en la materia es un "debe de debe" si se quiere tener éxito en esa tabla de ranking mundial.



Cumplir puntualmente las políticas sin cometer algún error relevante no garantiza mantenerse en un lugar destacado en esa lista de las naciones privilegiadas como destino del turista mundial.



No cumplir la continuidad invariablemente será un elemento que afectará la posición del país en esa tabla.



Haríamos muy bien en tener presente ese consejo.



Por ejemplo: la administración panista que encabezó FELIPE CALDERÓN mantuvo la política de los Pueblos Mágicos que lanzó la gestión de su antecesor. Eran las dos administraciones panistas, dirá usted.



La administración priista también lo hizo; mantuvo esa política del panismo. Hoy ella ha sido considerada como una política pública exitosa. Hay a la fecha 111 Pueblos Mágicos. Hay 80 solicitudes más que evaluar y muy posiblemente solo se acepten 9 de esas 80 solicitudes.



El 2018 puede ser una oportunidad significativa para saltar al sexto sitio del ranking mundial pero nadie sabe si en el 2019 habrá un gobierno suficientemente maduro como para evaluar que las políticas públicas que han llevado al país a una posición internacional relevante deben no solo mantenerse sino incluso mejorarlas.



El turismo es una gallina de huevos de oro. Lo puede certificar España que tiene más de 82 millones de turistas internacionales con una derrama superior a los 86 mil millones de dólares. Un país que tiene menos de 50 millones de habitantes, con un territorio que es cuatro veces menor al de México, ha trabajado bien su política de turismo y los resultados están a la vista.



México pudiera hacer lo propio, si es que decide NO MATAR A LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO.



