Más sangría en PRD

El éxodo perredista no cesa. Nos confirman que el diputado federal Jesús Valencia, exdelegado en Iztapalapa, ya se despidió de la cúpula amarilla en la ciudad para irse a Morena, y adelantó que, en los próximos días, serán al menos 12 los que abandonarán la bancada del PRD en San Lázaro para adherirse a la del partido de López Obrador. Eso colocaría a Morena como la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, desplazando al sol azteca a la cuarta posición.



La bandera de MAM



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, continúa enarbolando su bandera del alza a los salarios mínimos, y ayer envió una carta a los coordinadores de bancada en la Cámara de Diputados, en la que les anuncia una iniciativa para desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues ésta “volvió a fallar contra los trabajadores”. Denuncia “una política deliberada de contención salarial que ha empobrecido durante los últimos 35 años a nuestra clase trabajadora”. Por lo visto no quitará el dedo del renglón.



Gobernador esquivado



Con la nueva ola anticorrupción al interior del PRI, las miradas de los propios militantes se centran en algunos casos como el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, cuya presencia incomodó en la pasada Asamblea Nacional del tricolor. Los priistas procuraron esquivar al mandatario nayarita –que se sentó en una orilla, junto al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval–, pues ya está en la mira del partido por su actuación en los pasados comicios y por los presuntos vínculos con delincuentes.



Austeridad legislativa



Prometen las coordinaciones de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que esta vez no habrá gastos ni despilfarros en playas, reventones, comilonas, viajes ni viáticos de sus bancadas, para la realización de sus reuniones plenarias este fin de mes. Con excepción de Morena –que se irá a Toluca– el resto de los partidos decidieron hacer sus cónclaves en la sede del Palacio Legislativo. Vaya…



Ahogado el niño…



Bien dice el dicho, después del niño ahogado, tapan el pozo. Una vez que el padre José Miguel Machorro murió luego de ser apuñalado el pasado 15 de mayo, en la Catedral Metropolitana, la Arquidiócesis de México confirmó que el sistema de cámaras ya funciona, el INAH, encargado de realizar esas gestiones, ya cumplió con su tarea de garantizar la seguridad. En el caso del cura no hubo evidencia grabada.



Fuerzas Armadas en movimiento



Mientras en el Congreso siguen regateándole a las Fuerzas Armadas un marco jurídico que regule su actuar en la lucha anticrimen, los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, buscan beneficios para sus instituciones castrenses. Ayer viajaron a Holanda para observar los procesos de integración de equipos de defensa para una Patrulla Oceánica de Largo Alcance, y explorarán opciones de intercambio de tecnología.



