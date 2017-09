Mancera, con cobija azul y amarilla

1

Por lo que consideran un “amago” para el gobierno de la CDMX, los líderes del PRD en la Cámara de Diputados nos anticiparon que el primero de sus gobernadores que acudirá a San Lázaro para el cabildeo de su Presupuesto del 2018 será el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a quien “le recortaron casi hasta desaparecer” el Fondo de Capitalidad. Amén de programar ya un encuentro privado con el titular de Hacienda, estiman que, con eso del Frente Amplio, el mandatario no sólo tendrá el apoyo de los diputados del PRD, sino también el cobijo de los del PAN. ¿Será?



Todo el recurso para los partidos



Entre diputados federales comentan que, en realidad, ninguno de los partidos le ha hecho el feo, con seriedad, al oneroso gasto de 25 mil millones de pesos que solicitó el INE para 2018. Por eso nos dicen que la mayoría de los grupos parlamentarios dará su aval para otorgarle todo el recurso que pide el árbitro. Hay quienes aseguran, incluso, que las bolsas que se piensan entregar a los partidos se utilizarán como un instrumento para la negociación integral del Presupuesto de Egresos, que dicen saldrá sin muchos contratiempos.



Marcelistas lanzan frente proAMLO



La invitación tiene aquella imagen caricaturizada de AMLO, la misma que sirvió para la campaña de 2006, esa con el gallito en el cabello y que muestra los dientes frontales, acompañando al eslogan “Sonríe, vamos a ganar”. Así se anuncia la presentación, hoy, del frente “Con AMLO Unidos Podemos”. La iniciativa es coordinada por Elías Miguel Moreno Brizuela, operador de Marcelo Ebrard, y esta mañana dará a conocer las propuestas fiscales y económicas para los pequeños empresarios.



Cordero-Herrera, trato institucional



El senador Ernesto Cordero dejó en claro que no tiene ningún conflicto con sus compañeros de bancada, pues el problema ha sido siempre con la dirigencia nacional y con cinco o seis senadores que intentan imponer la voluntad del CEN en los trabajos del grupo parlamentario. No obstante, señaló que como presidente del Senado trabajará de manera institucional con el coordinador Fernando Herrera y todos los integrantes de su bancada, una vez que ellos mismos han decido darle vuelta a la página.



Extraña permanencia



Hoy por hoy nadie –o quizá pocos– se explica por qué las caras visibles que quedan de la tribu IDN, que liderara René Bejarano en el PRD, no han terminado por irse a Morena, como lo hizo ya “el profesor” y su esposa, la senadora Dolores Padierna. ¿Por qué si Alejandro Sánchez Camacho y compañía ya no comulgan con lo que queda del sol azteca, siguen permaneciendo en sus filas? Lo cierto es que ayer volvieron a advertir que no van a permitir un candidato panista en el Frente y llamaron a voltear la mirada a figuras como Miguel Macera o Juan Ramón de la Fuente. ¿Tendrá aún peso su voz?



