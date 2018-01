Mal acaba quien mal empieza

1



El saldo en el posicionamiento de los precandidatos en la llamada fase de precampaña, luego de 40 días, es contundente: Ricardo Anaya no levanta a pesar de que se ha empeñado en atacar a José Antonio Meade, mientras que AMLO se duerme en sus laureles al trivializar asuntos tan relevantes como la injerencia rusa en la campaña política de Estados Unidos… y ahora en México.



El caso del abanderado del PAN, PRD y MC recoge cada semana el recuento de las dimisiones de perredistas y panistas hacia otras opciones políticas, al tiempo de que sus mítines están más desangelados y desolados que un panteón entre semana.



Tanto en los spots como en sus arengas, Ricardo Anaya se ha enfocado en atacar al abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza con el tema de la corrupción, empero en este punto no sale bien librado debido a la estela de sospechosismo que existe a su extraño enriquecimiento y el de su familia política. Sin duda ya en la campaña, de abril a junio, saldrán a la luz otras pruebas y evidencias que terminarán de mandarlo a un tercer lugar.



En este tema, el de la corrupción, Meade insiste que la principal arma que tiene el Estado contra los corruptos es confiscar sus bienes, no solamente los que estén a su nombre, sino los que están a nombres de terceros, y es precisamente con este tipo de propuestas, las viables y serias, y no las jaladas que inventa López Obrador, como se puede exterminar el principal cáncer que lastima a la sociedad.



Anaya no conecta con el electorado, en lugar de construir una imagen fresca y renovada, prefiere usar el viejo discurso demagógico que nos recuerda a aquellos dictadores que tanto daño le han hecho a la humanidad. Es un político joven con discurso obsoleto y anquilosado. Mal ha empezado y seguramente terminará así.



A pesar de que el exlíder del PAN no enfrenta aún los torpedos que le esperan en las próximas semanas por parte de sus adversarios, como Margarita Zavala, no ha aprovechado este lapso denominado de precampaña para presentarse como un candidato diferente, pero sí se ha dedicado a enaltecer su ego con mensajes como aquellos en donde habla inglés, francés y toca cumbias, o cuando hace fiesta por llevar a su hijo a la escuela.



Su postura regresiva y antidemocrática le empezará a cobrar facturas; y más que las palabras, los hechos y su trayectoria política y personal terminarán por desplomarlo en las preferencias electorales.



El lenguaje corporal y la imagen personal de Anaya son más propios de un hípster fracasado que de un político que quiere ser presidente de México. Con su vestimenta y corte de cabello se empequeñece más al lado de sus contrincantes políticos.



Otro error que ha presentado Ricardo es que no ha logrado conformar un equipo profesional que se encargue de la comunicación social y menos de las redes sociales. Una es la guerra sucia que hace contra Meade en las redes, y otra es la relación profesional e institucional con los medios y sus representantes, así como el manejo de la información digital. Las pifias en su logística están a la orden del día.

Así las cosas diremos que quien mal empieza mal acaba.



En un balance general, las precampañas sólo han provocado hastío y apatía por parte de la ciudadanía. En todos los sondeos se muestra la indiferencia a los mensajes, y si no aprovechan los candidatos el periodo de intercampaña, que se avecina en febrero, para mejorar su oferta electoral, pues el abstencionismo y la desilusión, particularmente entre los jóvenes, será la constante.



