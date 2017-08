Los votos del PRI en el PAN

1

Los tres llegaron al PAN cuando el partido ya estaba en el poder. Nunca hicieron trabajo de campo ni pegaron carteles. Cada uno presume por separado ser el más inteligente de todos y juntos tienen una estrategia para pasar del PAN al PRI sin que los llamen traidores.



Los senadores Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero Arroyo parecen tener claro que su futuro político no está en el PAN; por eso, le apuestan todo al PRI, con la esperanza de que José Antonio Meade sea el candidato presidencial tricolor, una vez que venza internamente al priismo tradicional, encabezado por Manlio Fabio Beltrones.



Los tres quieren forzar a la dirigencia del PAN a expulsarlos del partido. Si los expulsan, se hacen las víctimas y se suben al carro de Meade. Para lograr su expulsión, se colocan del lado del PRI y su objetivo de colocar que se mantenga el pase de procurador a fiscal general de la nación por un lapso de nueve años.



¿Por qué habrían de expulsarlos? Porque están obligados a respetar las decisiones de la Comisión Permanente del PAN, como explicó antier el senador Ernesto Ruffo a los medios de comunicación. Y esa Comisión ya dijo que “no al pase automático”.



Ayer el senador Ruffo acusó al expresidente Felipe Calderón de haber empoderado a panistas que tradicionalmente han colaborado con el PRI, como los senadores Javier Lozano, Roberto Gil y Ernesto Cordero.



Y para ser más explícito recordó que Lozano y Cordero fueron secretarios del Gabinete de Calderón, mientras que Gil fue su secretario particular.



Estos tres personajes podrían ir por el “sí” en esta encarnizada lucha entre el PRI y el PAN. Ahora es cuestión de tiempo para confirmar la hipótesis.



Pero de cualquier forma, los priistas tienen su plan B y aseguran que no sólo tienen estos tres votos, sino que cuentan con siete panistas más que están dispuestos a apoyar esta propuesta.



Y si por alguna razón esto falla, se barajan nombres de senadores del PT, del PRD e independientes que podrían estar de acuerdo con el hecho de que Raúl Cervantes sea fiscal general de la República.



No de gratis fue confirmado en el Senado como procurador por 81 votos, y sólo tuvo tres en contra y una abstención.



Algunos de los senadores que se menciona que podrían aliarse al PRI serían Ana Gabriela Guevara, Adolfo Romero Lainas, Carlos Manuel Merino, Armando Ríos Piter o Martha Palafox, finalmente este un pleito con el PAN.



Hoy se define el primer round en el Senado y ya veremos si el PRI se mantiene en quedarse con la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la Mesa Directiva, y deja el Instituto Belisario Domínguez al PAN.





La cuesta de enero para las familias se convierte en nada con los gastos de agosto, pues al iniciar la segunda quincena del primer mes del año, algo queda del aguinaldo para hacerle frente, pero en el verano los gastos se incrementan en forma exponencial.



Primero, los padres de familia tienen que enfrentar las graduaciones de sus hijos, después, las vacaciones de verano y para finalizar, el regreso a clases, que implica compra de útiles escolares, mochilas, uniformes y, en algunos casos, computadoras.



Todos estos gastos obligan a los que menos tienen a empeñar sus bienes. De acuerdo a diversas fuentes, el aumento de clientes en esta temporada crece desde el 10 por ciento, según los más mesurados, hasta un 50.



En apoyo a las familias, las casas de empeño que conforman la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), iniciaron un programa de entrega de 11 mil mochilas en Nuevo León y se comprometen a expandirlo el próximo año a nivel nacional.



