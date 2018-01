Los temores del CEO de GMéxico Transportes para 2018

1

Ya le hemos platicado del gigante ferroviario GMéxico Transportes (GMXT). ¿Lo ubica? Tiene entre sus subsidiarias a Ferromex-Ferrosur en México y a Florida East Coast Railway en Estados Unidos.



Apenas en noviembre pasado debutó en la BMV y en el extranjero con una oferta pública inicial (OPI) de la que levantó 19 mil millones de pesos, que la convirtió en la más grande en 22 años dentro del sector ferroviario de América Latina y la más elevada en monto dentro de México en el último lustro.



Al tercer trimestre de 2017 sus números fueron positivos, con alzas de más de 9 por ciento tanto en ingresos como en flujo operativo. Todo indica que para el grupo que dirige Alfredo Casar Pérez el año completo ‘corrió sobre rieles’, lo que se confirmará en febrero con su reporte a la BMV.



También nos dicen que el ejecutivo ve 2018 retador y con algunos temores, le contamos de algunos.



1. Ante la posible cancelación del TLCAN, le preocupa que bajen los niveles de importación y exportación de mercancías con Estados Unidos, mercado con el que Ferromex tiene una exposición de 56 por ciento.



2. Además, le inquieta un negocio que aún no llega: el transporte de combustibles, pues la extracción de crudo e importación de gasolinas –tras la liberación del precio- van más lentos, más lento de lo esperado. Nos dicen que Ferromex está listo para mover energéticos con 25 terminales de almacenamiento.



3. También le inquieta el precio del diésel, su principal insumo. En los últimos trimestres ha mermado los márgenes de ganancia del grupo.



4. De darse un conflicto poselectoral en México, no se descartan bloqueos a las diferentes vías de comunicación, incluido el ferrocarril. Año desafiante a la vista.



¿Cómo vienen los reportes en EU?



Este viernes arranca la temporada de reportes de las empresas en Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre de 2017, evento que suele incidir en el comportamiento de los mercados accionarios de ese país y del mundo.



El sondeo de Bloomberg con analistas anticipa para la muestra de las firmas del S&P500 un crecimiento promedio de 11.9 por ciento en su utilidad neta, lo que de materializarse representará la mayor alza para un tercer cuarto desde al menos 2013.



El dinamismo de la economía más grande del mundo, mayores inversiones de los corporativos y la estabilidad del dólar frente a otras monedas, son factores que impulsarán los reportes de los corporativos.

Entre los corporativos que revelarán hoy sus números está BlackRock, Wells Fargo y JPMorgan, que preside Jamie Dimon.



El sondeo con analistas considera que el incremento de las ganancias de las empresas acelerará de un 10.9 por ciento en 2017 a 14.8 por ciento en el presente año, reflejo de los beneficios de la reforma fiscal en Estados Unidos.



El litigio contra Sportflix



¿Se acuerda de Sportflix? Un servicio de streaming que buscaba ser algo así como el Netflix de los eventos deportivos. Nos cuentan que ya se giraron las órdenes correspondientes para que esta marca baje todas las plataformas después de que Fox Sports, Televisa, ESPN, entre otras empresas con contenido exclusivo, la demandaron.



Incluso, el Instituto Mexicana de Propiedad Industrial (IMPI), que preside Miguel Ángel Margáin, analiza si Sportflix, que puede ser objeto de una sanción o no, por lo que no se descarta que en las siguientes semanas haya una resolución en contra de sus propietarios.



En caso de imponerle un castigo, los directivos de Sportflix aún pueden impugnar ante tribunales federales. Sin embargo, los propietarios de las demandantes alistan el litigio. Puede que esto se vaya a ‘tiempos extras’.

