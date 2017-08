Los significados de la Asamblea del PRI

1

¿Cuáles son los principales significados de la Asamblea del PRI que concluyó el sábado pasado?



1. Tener la baza completa.



El objetivo central de la Asamblea era que el presidente Peña pudiera seguir contando con todas sus cartas, y eso requería una reforma a los estatutos para permitir que José Antonio Meade pudiera ser candidato. Es cierto que podría haberlo sido aún con el candado de los 10 años de militancia como condición para ser candidato presidencial, a través de la alianza con otros partidos, pero la ruta hubiera sido más larga y compleja. La apertura a candidatos externos no significa necesariamente que Meade vaya a ser candidato, pero sí que es un aspirante considerado seriamente por el presidente Peña al grado de haber tomado el riesgo de promover la reforma estatutaria.



2. Pulsar el grado de control que podría mantener en el PRI.



Si las reformas a los estatutos se hubieran hecho en medio de protestas airadas y el ambiente de las mesas temáticas y la plenaria hubiera sido de enfrentamientos, es probable que –con reformas o sin reformas estatutarias- el presidente Peña valorara que requiere un candidato con un corte más tradicional. No fue así, y eso le da al presidente márgenes de maniobra más amplios para tomar su decisión.



3. La honestidad se vuelve atributo básico.



El énfasis puesto por el presidente Peña a la honestidad en su discurso del sábado, así como las referencias a quienes “traicionaron al partido”, en alusión clara a exgobernadores procesados, mandó el mensaje claro de que quien sea candidato presidencial no debe tener ningún cuestionamiento relativo a su patrimonio, comportamiento y relaciones. La lectura política de ese mensaje es que personas como Aurelio Nuño, José Antonio Meade y José Narro, se fortalecen en la carrera.



4. El compromiso con los jóvenes refleja la preocupación de fondo.



El cambio en los estatutos que señala que 30 por ciento de las candidaturas en 2018 deberán ser para personas menores a 35 años, implica una lectura clara en el sentido de que el PRI ha perdido el respaldo de los jóvenes y con ello se busca ampliar ese apoyo. Sin embargo, no va a ser suficiente pues no necesariamente el tener más candidatos de menor edad asegura atraer a los jóvenes.



5. La medida 'antichapulines.



El prohibir que haya legisladores que brinquen de una cámara a otra a través de las nominaciones plurinominales es un golpe a la cúpula priista tradicional, que asegura a través de esta vía la permanencia de personajes que se eternizan, y una concesión a las corrientes que querían más juego a la militancia.



6. Empezarán ‘cargada’ y ataques a Meade.



Aunque, como le decía, Meade no es el único aspirante con posibilidades, sí fue el beneficiario más claro de la Asamblea. Por un lado, vendrá una cargada hacia el secretario de Hacienda, de quienes ya lo ven como el prospecto más viable, pero al mismo tiempo se van a intensificar los ataques en su contra al estar ahora más expuesto como prospecto. No será el único que reciba fuego ‘amigo’ y enemigo, pero sí el que lo reciba de manera más intensa.



Los ecos de la Asamblea priista se intensificarán esta semana, tenga la certeza.

