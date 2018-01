Los sectores en la mira de la Cofece

1

En su posicionamiento y propuestas (“Competencia económica, plataforma para el crecimiento 2018-2024”), cuyos aspectos generales se comentaron en este espacio la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presenta una relación de algunos de los sectores que han estado bajo análisis —para varios esa autoridad ha realizado y publicado estudios y/o investigaciones recientes— y que lo seguirán estando en los próximos años, y propone diversas medidas para dichos sectores que “podría instrumentar el nuevo gobierno y que tendrían un impacto significativo en la competencia de mercados específicos”. Los sectores y ámbitos señalados son el financiero, energético, transporte, agroalimentario, salud, comercio exterior y contrataciones públicas. En ese sentido, conviene destacar las medidas más polémicas y complejas que sugiere la Cofece, así como algunas ausencias notables en esa relación que, se entiende, no es exhaustiva.



En el sector financiero se sugiere una reforma al sistema de pensiones que minimice los costos de administración, sin duda deseable pero muy complejo de materializar, y que incremente la oferta de fondos de inversión, lo que aparentemente ya hizo la Consar a principios de este año al flexibilizar las opciones de inversión de las Siefores; introducir mayor competencia en las redes de cajeros, lo que sería bienvenido pero depende de la rentabilidad para las instituciones financieras; y garantizar el intercambio de información de clientes y calificaciones de riesgo, sin embargo, este es uno de los aspectos de mayor ventaja comercial para las instituciones.



En el sector energético la Cofece propone dos obviedades: resolver los cuellos de botella en la infraestructura de transporte y almacenamiento de petrolíferos, lo que requiere terminar el marco regulatorio que está elaborando la Comisión Reguladora de Energía e inversiones privadas (rentables) en el sector; y atender la problemática histórica (integración vertical, participaciones cruzadas, uso de infraestructura) en el mercado del gas LP. Tema ampliamente conocido por Sener y en el que ha faltado voluntad política, incluyendo a la Cofece, para romper los monopolios regionales.



En el transporte sugiere “hacer un uso más eficiente de la infraestructura portuaria”. Pues sí, eso sería deseable en todo el sector y no sólo en los puertos. En este tema destaca la notable ausencia de propuestas para el sistema ferroviario, después de que a mediados del año pasado la Cofece dictaminó de manera preliminar “falta de competencia efectiva”, lo que parece que se atoró en el limbo jurídico y en la autoridad responsable de la SCT.



En el sector agroalimentario, la Cofece insiste en un tema que le preocupa y con razón desde hace varios años: “consolidar un mercado nacional” en materia regulatoria (guías de tránsito y trámites fitosanitarios estatales), que representan barreras interregionales, especialmente en el norte del país. No hay duda que se requiere crear una normatividad nacional u homologar las estatales. La gran ausencia: medidas para atender prácticas no competitivas en los sistemas comerciales y de distribución en el sector.



En comercio exterior, además de proponer un proceso “más transparente” contra prácticas desleales, lo que es urgente y no sólo es transparencia sino que la autoridad responsable no utilice esos procesos como cartas de negociación con nuestros socios comerciales sino que aplique la ley, la Cofece sugiere un tema de gran polémica: sustituir cuotas a la importación por una reducción unilateral de aranceles en productos con falta de abasto y alza de precios. Aplicar esta estrategia de manera indiscriminada —lo que se ha hecho más de una vez en el pasado— genera afectación al productor nacional y no toca a los eslabones de comercialización, donde en muchos casos se generan esos problemas.



Bienvenida una mayor competencia efectiva, pero cuidado al aplicar medidas a rajatabla.

