Los mandamientos del mesías

El decálogo presentado por López Obrador es bueno... pero para el siglo pasado. Y es mejor para llevar a la quiebra al país, además de que garantiza romper el tejido social y la gobernabilidad.



Ya Enrique Quintana, en su columna de ayer, se dedicó, con su preclara inteligencia, a desmenuzar los diez mandamientos del mesías; nosotros simplemente abundaremos con algunos apuntes.



1.-Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Suena bonito. Sin embargo, él ha montado un manto protector sobre sus incondicionales ante francas violaciones a la ley. Los ejemplos abundan desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. René Bejarano, Gustavo Ponce, Rigoberto Salgado, José Luis Abarca, la CNTE, entre otros pájaros de cuenta.



2.- Se eliminará la corrupción. En este punto convoca al pueblo a sumarse a la cruzada. El mesías cree que con sus bendiciones son suficientes para cambiar la estructura de corrupción que prevalece en un sistema podrido y que requiere, para empezar, la implementación de todo el sistema anticorrupción que está congelado en el Congreso.



3.- Descentralización de dependencias federales. Esta propuesta no tiene desperdicio. Por decreto va a movilizar a millones de burócratas y sus familias a varias ciudades que, en la actualidad, están saturadas y por ende no tendrían la capacidad para recibirlos: Chetumal, Ciudad del Carmen, Cuernavaca, Acapulco, Mazatlán o Nuevo Laredo, son sólo ejemplos de ello. Otras, como Mérida, trastocarían su funcionalidad y dejaría de ser la más segura del país.



4.- Precios de garantía para el campo y la autosuficiencia alimentaria. Sabrá el mesías que esto en el corto plazo es imposible. Se requieren por lo menos tres décadas para establecer las cadenas de valor para hacer rentable ciertos sectores, y presupuestos gubernamentales infinitos.



5.- Más refinerías. Cuando se terminen de construir, los combustibles fósiles estarán pasando a mejor vida. Las fuentes alternas de energía, como la eléctrica, la solar y la eólica, entre otras, desplazarán al petróleo y a la gasolina.



6.- No aumentarán los impuestos y la deuda pública. Seguro la deuda pública no, porque nadie dará crédito a nuestro país. Para empezar el FMI retirará la línea de crédito de 85 mil millones de dólares que tiene autorizada en este momento para ser usada de inmediato, y luego las calificadoras internacionales reprobarán a México.



7.- Seguro para 'ninis'. La cantidad será de tres mil 600 pesos mensuales para más de un millón de ellos. Jajaja. De dónde saldrá el billete.



8.- Se duplicarán las pensiones. Más Jajaja.



9.- La reforma educativa va para atrás. No importa si afecta a millones de estudiantes y futuras generaciones.



10.- Amnistía a narcos y criminales. Además creará una guardia nacional, aunque ahora se encargue de desprestigiar al Ejército y la Armada.



El decálogo será la tumba política de Andrés Manuel López Obrador, y no obstante el dulce que propone para captar más votos, en realidad ha lanzado un búmeran que ya viene de regreso y lo golpeará con fuerza, acabando con sus aspiraciones de poder el 1 de julio de 2018.



El populismo en su máximo esplendor con tintes que rayan en la locura.



Para fondear todas sus ocurrencias no sólo se necesitan recursos extraordinariamente superiores a los que ahora genera el gobierno, y si consideramos que con su llegada a la presidencia estará cerrada la puerta del financiamiento internacional, sólo le queda subir impuestos y emplear las fuerzas policiales para reprimir a la población. El modelo venezolano en México.



Si sólo fuera que El Peje pretende remediar los grandes males del país con propuestas del pasado, no sería tan desastroso, pero eso de postular la amnistía a delincuentes o cancelar la reforma educativa, ya raya en el campo de la traición al trastocar todo el orden constitucional y los valores fundamentales del ser humano.

