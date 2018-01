Los cambios que vienen

1

El 2018 traerá consigo cambios, en muy diversos aspectos, asociados a dos procesos clave: la relación con EU, en particular, pero no exclusivamente, por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y los procesos electorales de este año.



Va una lista.



1.- Cambios de gabinete.



Habrá, en los siguientes días o semanas, un ajuste, que probablemente sea el último de esta administración.



El cambio más claro será el de la secretaría de Gobernación. Luego de no ser candidato del PRI, Osorio probablemente buscará ser nominado candidato a senador por Hidalgo o aparecer en el primer lugar de la lista de senadores plurinominales en su circunscripción.



Una posibilidad es que alguien, en otra posición del gabinete, pueda ocupar Gobernación o sea nominado alguno de los subsecretarios. En el primer caso, a quien más se menciona es a Alfonso Navarrete Prida y en el segundo a René Juárez. Pero no se puede descartar algún otro movimiento.



Hay otros ajustes que podrían darse si hay otros secretarios que quieran contender por puestos de elección popular. No descarte a Rosario Robles o a Rafael Pacchiano. Los cambios no serán pocos.



2.- Cambios en el ambiente económico.



En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y el CCE presentarán las conclusiones del análisis de las implicaciones para México de la reforma fiscal en EU. No habrá una reducción del ISR empresarial ni tampoco modificaciones mayores en la estructura fiscal, pero no descarte ajustes que puedan tener bajo costo para los ingresos públicos.



Sin embargo, los días cruciales serán los últimos del mes. El 20 de enero, Donald Trump dará su discurso sobre el estado de la Unión y será muy relevante el tono que use para referirse a las negociaciones del TLCAN. Y el 23 de enero comienza en Montreal la séptima Ronda, que dará el tono al ambiente que tendremos en los siguientes meses.



3.- La tasa anual de inflación descenderá visiblemente.



No hay ningún ‘gasolinazo’ este mes, como falsamente anunció Amegas y los precios al consumidor crecerán como lo hacen a veces en enero. Con un estimado de 7 por ciento para el cierre del año pasado y un 0.7 por ciento para enero de este año –supuestos nada conservadores- la inflación anual estará en 6.2 por ciento en el primer mes de este año y muy probablemente por abajo del 6 por ciento en febrero.



4.- Las pre-campañas políticas van a cambiar gradualmente.



La de José Antonio Meade será la campaña de más alcance nacional, lo que va a repercutir en un crecimiento de su nivel de reconocimiento y gradualmente en su intención de voto. La de López Obrador seguirá con su esquema de recorrido de ‘pueblos’ apostando a su eficaz estrategia de redes sociales. AMLO va a seguir insistiendo en que la campaña de Meade ‘no prende’, aunque ya dejará en paz a Osorio, pues ya está impedido constitucionalmente para contender. En el caso de Ricardo Anaya hay una gran interrogante porque ha estado ausente. El reporte de Google Trends para la última semana del 2017 marca 39 puntos a AMLO; 21 puntos a Meade y apenas 13 puntos a Anaya.



Hay otros cambios que van a darse en las siguientes semanas y meses. Tendremos dinero más caro; seguramente combustibles –todos- más caros, como va a pasar en todo el mundo. Crear empleo va a ser más duro, por la tecnología y la automatización.



En fin, el mundo se va a volver más complejo que lo que ya de por sí es hoy, y más nos vale asumirlo de una vez y decidir en función de ese entorno.

