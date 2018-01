Los camaradas Meadenov, Manuelovich, Anayinsky, Broncovsky y Zavalova

1





¿Por qué Rusia intervendría en las elecciones en México?, nos preguntó el embajador de Rusia, Eduard Malayan, en una entrevista para el programa #ElMundoSegúnTrump (que se transmite por El Financiero Bloomberg) sobre las acusaciones de que su gobierno interferiría a favor de un candidato.



La pregunta del embajador es sumamente relevante, ya que para entender qué países podrían estar interfiriendo y el impacto, es fundamental entender primero cuáles son los objetivos. ¿Apoyar a un candidato que mejor refleje su ideología? ¿Asegurar que sea presidente un individuo que puedan presionar-extorsionar? ¿O el objetivo final es crear caos, confusión, ingobernabilidad, o debilitar la credibilidad del siguiente presidente? Al responder estas preguntas podemos anticipar qué herramientas usarían.



También habría mejores posibilidades de anticipar cuál de los candidatos estaría recibiendo apoyo consciente o inconscientemente: ya sea el camarada Manuelovich, Anayinsky, Meadenov, Broncovsky o la Zavalova.



Se ha politizado tanto el tema en contra de Andrés Manuel López Obrador sin un análisis profundo de cuáles serían los objetivos, y si en realidad sólo los rusos estarían interesados en apoyar a un candidato. ¿Y los hackers norcoreanos, sirios, iraquíes, estadounidenses, o venezolanos no cuentan?



Ya van varios libros y reportes publicados en los que se busca describir cómo fue la interferencia rusa en las elecciones en Estados Unidos y cuáles deberían de ser las lecciones aprendidas.



Por ejemplo, esta semana se publicó un reporte del Council on Foreign Relations titulado “Containing Russia”, en el que dan toda una lista del “amplio rango de herramientas usadas por Rusia para lograr este objetivo”, entre las cuales están:



1.- Filtrar información robada. Esta información se obtuvo mediante el hackeo de cuentas de correo privadas de ciudadanos estadounidenses y de organizaciones para después liberar la información y crear noticias tendenciosas, mayormente para deslegitimar la nominación de Hillary Clinton.



2.- Usar los medios internacionales ligados a Rusia para diseminar información. Medios como RT y Sputnik publicaron “Fake News”, todo diseñado para dañar la imagen de Hillary Clinton y desatar la ira de los posibles seguidores de Trump. Esto fue aprovechado por los medios con tendencia a apoyar a Trump como son Breitbart News, Infowars y Fox News.



3.- Usar miles trolles y bots en redes sociales como Facebook y Twitter.



4.- Usar anuncios de las redes sociales para crear una campaña de desinformación en Facebook, Google y YouTube. Facebook, por ejemplo, reportó que cerca de 126 millones de personas estuvieron expuestas a cuentas ligadas a Rusia en un período de dos años.



5.- En al menos 21 estados los sistemas de voto fueron el objetivo de los ataques de Rusia, en un intento por sabotear los datos de los votantes.



6.- Cooperación con la campaña de Trump para obtener información política que les permitió a los hackers rusos identificar aquellas áreas o personas que serían susceptibles a información que los empujaría a votar por Trump, o por lo menos no salir a votar por Hillary. De hecho, el libro Fire and Fury (Fuego y Furia) empuja esta teoría para explicar el comportamiento de los funcionarios de la Casa Blanca.



Lo interesante es que según Fuego y Furia las intenciones de los rusos era crear zozobra en el proceso electoral. Probablemente los más sorprendidos de la victoria de Trump fue el mismo Donald, su familia y Vladimir Putin.



Si uno asume que la razón de una posible interferencia rusa o de algún otro país tiene que ver con la teoría del caos y crear ingobernabilidad en México, entonces no hay que preocuparse tanto de los troleros y fake news que puedan promover agentes y empresas extranjeras (de hecho, en México hay bastante know how nacional en este sentido).



Para asegurar la catástrofe de las elecciones de este año, sería hackear y hacer caer “el sistema” del Instituto Nacional Electoral el día de las elecciones. ¡Glup!



También una estrategia que podría tener impacto durante el proceso electoral, es publicar emails y documentos ilegalmente obtenidos por hackers de los abanderados, de sus allegados o de los partidos, que podrían impactar la credibilidad del candidato o candidata o dividir la campaña. Exactamente esto fue lo que le pasó a Hillary Clinton.



A ver… ¡No subestimemos el impacto de los tuits de Donald Trump en el proceso electoral de 2018! Este hombre por querer promover que México pague por su muro, que se llegue a un acuerdo del TLCAN que favorezca avasalladoramente a Estados Unidos, o simple y llanamente porque se encuentre de mal humor, podría tener un impacto mucho más relevante que la mismísima y temida interferencia de Rusia, si decide tuitear la semana antes de las elecciones.



Opine usted: www.anamariasalazar.com



Twitter: @Amsalazar



