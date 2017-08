Los anuncios de ayer: impulso a Meade

1

Estamos en tiempos en los que todas las acciones tienen un fuerte sentido político, y los políticos saben que así son leídas.



El día de ayer ocurrió una de ellas.



En los círculos bursátiles y hacendarios se sabía, al menos desde hace poco más de un mes, que el 29 de agosto habrían de anunciarse un conjunto de medidas para fortalecer el mercado de valores y era probable que, en esa fecha, se entregara la concesión de la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que desde hace mucho tiempo es promovida y encabezada por Santiago Urquiza.



Hace unos días, a ese anuncio (que tendría en principio un interés principalmente para círculos empresariales, financieros y bursátiles) se le dio un nuevo marco, el del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.



Le recuerdo que este Acuerdo se suscribió el 9 de enero, luego de un arranque de año caótico, tras el aumento en los precios de las gasolinas, el alza del dólar y la incertidumbre que existía por la llegada de Trump a la Casa Blanca.



En ese entonces, el Acuerdo refirió medidas para mantener la estabilidad de los precios, para mejorar la competitividad, mejorar el transporte público, entre muy diversas líneas de acción.



Ayer, en la nueva convocatoria, los únicos anuncios sustantivos fueron los que ya se tenían previstos, es decir, los relacionados con el mercado de valores.



Pero, al dárseles el marco del Acuerdo, a la audiencia financiera, se le sumó el sector empresarial en pleno, así como el sector obrero y diversas representaciones políticas. Además, se cambió la sede al Palacio Nacional.



En el evento que se realizó ayer hubo dos oradores de los sectores productivos: Carlos Aceves, líder de la CTM, y Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial.



Y del gabinete, sólo el secretario de Hacienda, además, desde luego, de tener el mensaje final del presidente Peña.



No podrá dejar de leerse este evento como un nuevo impulso a la posición del secretario de Hacienda, en un evento en el que, más allá de los asistentes externos, hubo 9 secretarios además de Meade. Además del gobernador del Banxico y directores de diversos organismos estatales.



Por lo demás, es una muy buena noticia que se impulse al mercado de valores, pues su enanismo relativo en México es una de las asignaturas pendientes que aún tenemos y uno de los estorbos para el crecimiento económico.



Posición clara



Ayer viajaron a Washington los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores. Aunque se dijo que el viaje ya estaba programado, no deja de ser curioso que lo hayan hecho a 3 días de que se reinicien las negociaciones del TLCAN.



Sólo como dato de contexto, cuando Ildefonso Guajardo acudió a la plenaria de senadores del PRI, puso los puntos sobre las íes: México quiere el TLCAN pero no a cualquier precio.



Justamente lo que ayer le comentábamos que el país debía plantear.



Por cierto, recordó lo dicho en otras ocasiones: habrá días buenos, días malos y días peores.



Tal vez la pregunta pertinente es, si con las declaraciones de Trump, los días que vivimos ahora están entre los peores, ¿o todavía nos falta verlos?

